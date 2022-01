Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj u emisiji Link Radija Crne Gore rekao je da mu je žao što je ministar finansija Milkojko Spajić demantovao da je manjinama nudio da zamijene URU u Vladi.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

Naglasio je da je spreman da ide na poligraf, jer stoji iza svojih riječi.

Đeljošaj kaže da nije znao da su kod Spajića pozvani na razgovor radi ponude da budu dio vlasti, već je mislio da su drugi razlozi u pitanju.

“To mi je bilo čudno. Mi iz sfere politike znamo da ništa nije slučajno. Slušali smo šta imaju da kažu i postavljali pitanja.Govorili su da iza svega stoje amerikanci. Pominjale su se sve partije osim URE. Kolega Fatmir Đeka je tada pitao- a URA, oni su kazali, vidjećemo šta ćemo sa njima, nijesu odani premijeru”, kazao je Đeljošaj.

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj u emisiji Link Radija CG poručio je da će projekat Evropa sad biti nastavljen ko god bude na vlasti i da ni jednoj partiji ni Vladi neće pasti na pamet da to dira. On je naglasio da manjinska vlada neće problematizovati pitanje potpisivanja Temeljnog ugovora.

Đeljošaj smatra da ni od jedne Vlade ili partije ne zavisi Evropa sad.

“Evropa sad nema povratka nazad i on će se realizovati ko god bio na vlasti. To je jasno. Nema partije i vlade koja bi dirala taj koncept”, tvrdi Đeljošaj i dodao da to niko ne pomišlja da mijenja.

Svako ko bude u Vladi poštovaće to, tvrdi on.

“Za taj projekat ne treba posebno znanje, projekat kao projekat nema ničega previše da se aplicira. Imamo zakon o budžetu i manjinska Vlada će ga sprovesti za dobrobit građana”, kazao je Đeljošaj.

Kada je riječ o Temeljnom ugovoru rekao je da manjinska vlada neće problematizovati pitanje potpisivanja.

“To je slijed događaja koji nije problematičan ni za jednu Vladu. Mi apsolutno ne problematizujemo to pitanje. Svaki akt sa bilo kojom vjerskom zajednicom koji je u skladu sa Ustavom Crne Gore za nas nije problematičan i za to smo da se taj akt potpiše sa SPC”, kazao je on.

Kaže da je predstavnicima manjina sve bilo jasno. Ličilo mu je sve na politički amaterizam, dodaje Đeljošaj.

“Meni je žao kad sam vidio da je gospodin Spajić demantovao taj razgovor. Bio mi je simpatičan taj ministar iako je pokušavao Opštini Tuzi da zagorča život. Ipak je ostavio neki pozitivni utisak, a sada pokušava da kaže nešto što nije. Eto ima političke ambicije, a onda to nije korektno. Ostavlja prostor ako sjutra dođemo za isti sto, ne znam da li ćemo moći da iskreno razgovaramo”, kazao je on za Radio Crne Gore.

Naveo je da evropska ambasadorka koju su pominjali ranije nije prisustvovala sastanku, već da je on sreo na izlazu.

“Ja sam eto spreman da idemo na poligraf ako je to nekome toliko važno, a meni je važno da stojim iza onoga što kažem do kraja. Svako treba da odgovara za ono što radi. Vrijeme će sve pokazati”, kazao je on.

Đeljošaj ističe da forma manjinske Vlade nije još dogovorena. Objašnjava da je u vrijeme potpisivanja memoranduma bilo razgovora o mogućoj manjinskoj vladi.

“U tom smislu mi smo dobili predlog partija koje su dio vlasti i naravno da smo prihvatili. Mislim da je to pokazalo da je moguće da sarađujemo sa svima koji žele da sjednu za isti sto, sa svima, ne sa DPS-om, kako žele da nametnu, već sa svima”, rekao je on.

Za njega je najvažnije da su manjinske partije djelovale jedinstveno.

“To je naše najveće dostignuće u ovom periodu”, rekao je on za Radio Crne Gore i dodao da se ne opterećuje šta drugi misle.