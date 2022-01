"Na večerašnjem protestu ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesna Bratić bila je večeras na protestu u Podgorici u društvu jednog predstavnika nacionalnih manjina i ni na kraj pameti joj nije bilo da vrijedja bilo koju manjinu",

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kazali su iz Ministarstrva prosvjete, nauke, kulture i sporta za Portal RTCG i pozvali potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića i čelnika SNP-a Vladimira Jokovića da, kako su kazali, ne uvlače ovu zemlju opet u vrtlog podjela i mržnje.

"Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesna Bratić u obraćanju na večerašnjem protestu pitala je vrhušku SNP-a, da li oni zaista smatraju da će zajedno sa Draginjom Vuksanović Stanković, Damirom Šehovićem, Ervinom Ibrahimovićem, Fatmirom Đekom, Nikom Đeljošajem potpisati Temeljni ugovor", rekli su iz ministarstva.

Kako su rekli, svi nabrojani su političari su glasali za zakon o slobodi vjeroispovjesti i da li se, pitaju oni, sa njima planira potpisivanje Temeljnog ugovora.

"Citiraćemo vam i poslanicu Draginju Vuksanović Stanković koja je u jednom skupštinskom izlaganju rekla: 'A što se tiče manastira Cetinjskog, i svih ostalih, mi ćemo ih vratiti Crnoj Gori, jer će se donijeti novi zakon o slobodi vjeroispovjesti, jer ovaj koji je u službi zvanične Srbije, sigurno važiti više neće". Je li ovo društvo sa kojima planirate da potpišete temeljni ugovor", pitaju iz ministarstva.

Ministarka Bratić je, kako tvrde, večeras željela da bude sa narodom, jer je i tokom litija sa istim ovim ljudima bila na ulici.

"I večeras je to učinila opet jer pojedini predstanici vladajućih partija spremaju povratak DPS-SDP-SD koalacije na mala vrata. Nije bila tu da brani ni svoju ni bilo čiju drugu fotelju. I večeras i svakog narednog dana biće uz svoj narod i neće dozvoliti povratak onih koji su u prethodnom skupštinskom sazivu glasali za otimanje svetinja od Srpske pravoslavne crkve", saopštili su iz ministarstva.

Po njihovoj tvrdnji, na večerašnjem protestu ministarka Bratić je bila u društvu jednog predstavnika nacionalnih manjina i ni na kraj pameti joj nije bilo da vrijeđa bilo koju manjinu.

"To što DPS-SDP-SD večerašnjim saopštenjima žele opet da ministarku Bratić uvuku u svoje nacionalističke igre i mržnju, na kojima su 30 godina vladali i uništavali kako prosvjetu, nauku, kulturu i sport, tako i pljačkali cijelo društvo i zemlju, žao nam je gospodo ali nećemo učestvovati u vašim podlim i providnim igrama", naveli su iz ministarstva.

Pitaju i "gdje ste bili poštovani predstavnici medija, NVO sektora, predstavnici opozicije kada je ministarka Bratić fizički napadnuta".

"Je li to bio napad na srpski narod? Gdje ste bili kada je na društvenim mrežama osvanula najogavnija karikatura ministarke Bratić? Da li je to bio napad na srpski narod? Gdje se kada svakoga dana predstavnici opozicionih partija u parlamentu nazivaju ministarku Bratić najgorim mogućim imenima? Je li to napad na srpski narod? Još jednom pozivamo našeg uvaženog partnera u Vladi Dritana Abazovića i gospodina Jokovića da ne uvlače ovu zemlju opet u vrtlog podjela i mržnje, da ne idu sa onima koji su do juče najavljivali 'traktore' za srpski narod, spremali otimanje svetinja Srpske pravoslavne crkve", poručili su iz Ministarstrva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Navode da smo prethodnih dan svjedoci da su mnoge maske pale, svi su pokazali svoja lica, svi su pokazali političku hrabrost ili politički kukavičluk. Ističu da je neko pokazao grabežljivo lice vrane a neko hrabrost i dobrotu Božijeg jagnjeta.

"Skrivajući se iza pojedinih naroda u Crnoj Gorui pojedinci pokušavaju sakriti svoj politički kukavičluk. I kao što reče Marko Miljanov objašnjavajući odnose Kuča i arbanaških plemena: 'U mom se plemenu govori naški i arbanaški. Oni su oba moji. Osim toga, između mojega plemena i sjevernih arbanaških, nema granice. I ja i moji plemenici idemo slobodno kod njih i oni dolaze kod nas. Kada pođemo tamo, ja zborim arbanaški, a oni naški. Kad oni dođu kod nas, ja govorim arbanaški, a oni naški'. Večeras ministarka nije govorila samo srpskim ,crnogorskim, bosanskim, hrvatskim jezikom, govorila je jezikom slobode", zaključili su iz ministarstva.