Potpredsjednik URE Filip Adžić kaže da DPS neće biti dio vlasti i da za tu partiju nema mjesta na putu ka EU

Izvor: YouTube/Print Screen

Ukoliko imamo nepodijeljeno mišljenje da Vlada ima poteškoće sa parlamentarnom većinom, usljed čestih opstrukcija koalicija, partija i poslanika, onda je jasno da takvo stanje ne može dovijeka trajati, uprkos značajnim rezultatima koje je Vlada postigla naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na ekonomskom i socijalnom planu. Zato moramo tražiti funkcionalno rješenje ako želimo doći do broja 49 i deblokade procesa, poručio je danas potpredsjednik URE Filip Adžić.

“Usud URE je da predvodi procese, donosi odlučujuće poteze i kreira politiku. Ne želimo biti nijemi posmatrači procesa, niti zbog sitnih partijskih interesa prepustiti stagnaciju Crne Gore na njenom evropskom putu“, poručuje Adžić.

Ističe i da je potrebno napomenuti da su postojala četiri modela za rješavanje političke krize.

“Jedan model podrazumijevao je rekonstrukciju Vlade na nivou eksperata i mi smo taj model podržavali, odbacujući drugi model koji je podrazumijevao rekonstrukciju u smislu ulaska partijski obojenih političara u Vladi. Nakon što ta dva modela nijesu imala potrebnu većinu, ostale su opcija manjinske Vlade ili opcija vanrednih parlamentarnih izbora. Ne želeći da izborima izmrcvarenu državu ponovo vodimo u dugi izborni proces, nudimo model manjinske Vlade svim poslanicima“, kaže Adžić.

Ukazuje da model koji nudi koalicija „Crno na bijelo“ predstavlja pomirenje i inkluziju svih koji Crnu Goru vide u EU, kao građansku, modernu i demokratsku državu, o čijoj budućnosti se odlučuje isključivo u Crnoj Gori.

“Dakle na našem putu ka EU neće biti prostora za retrogradne i radikalne strukture potpomognute centrima moći iz drugih država, ali ni za one koji su duboko srasle sa kriminalnim frakcijama. Otvoreni smo za sve koji dijele građanske vrijednosti, a suprotstavljaju se krajnje radikalnim i desničarskim tonovima, za sve one koji žele stabilnost i pomirenje, naspram konstantne tenzije i otvaranja bolnih rana iz ružne prošlosti. Otvoreni smo za one čiji je prioritet budućnost i prosperitet, a ne vraćanje u prošli vijek“, kaže Adžić.

On poziva sve parlamentarne partije da shvate ozbiljnost momenta u kojem se država nalazi i da, bez obzira na zapaljivu retoriku koju koriste posljednjih dana i mjeseci, ipak razmisle o budućnosti naše zemlje.

“Pomognite Crnoj Gori da deblokira proces pristupanje EU i deblokira institucije sistema. Podržite implementaciju programa „Evropa sad“ i snažniji nastavak obračuna sa kriminalnom i korupcijom. To su tačke koje spajaju svakog građanina u Crnoj Gori i proizvode neophodnu koheziju i stabilnost koja nam je nasušno potrebna za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta. Može Crna Gora!“, zaključuje Adžić.