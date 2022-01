Od povratka DPS-a na vlast nema ništa, žao nam je ministra poljoprivrede Aleksandra Stijovića koji se vezao za svoju fotelju, saopštio je izvršni direktor URE Zoran Mikić.

Izvor: MONDO/Mia Stanković

On je odgovorio Stijoviću koji je ranije danas kako je lider Ure Dritan Abazović izdao zajedničku ideju bolje i pravednije Crne Gore.

"Od povratka DPS na vlast nema ništa i to je jasno kao dan. Djeluje tragikomično kada pojedini ministri građane straše sa povratkom DPS, a ustvari samo brane svoju fotelju, kao da im život od nje zavisi. Razlika između URE i Stijovića je ta što mi imamo kapaciteta da odvedemo Crnu Goru u Evropsku uniju. Dali smo Vam šansu, ali je očigledno da nas ne možete pratiti na putu ka EU“, saopštio je Mikić.

On je upitao Stijovića gdje je bio do 30. avgusta da se sa mjesta opozicije bori za zemlju bez kriminala i korupcije i za rijeke bez malih hidroelektrana, napominjući ga da nije bilo širine URE i Abazovića on nikada u životu ne bi imalo priliku da bude ministar.

"Ministre Stijoviću, kada govorite o etici, trebalo bi da razmislite da li je poslije septembarskih događaja, po nalogu premijera, bilo etički tajno razgovarati sa manjinskim partijama o izbacivanju Abazovića i pojedinih ministara iz Vlade? Iznenađuju od Vas ovakvi navodi jer upravo ste vi uvijek tražili „zaklon“ kod potpredsjednika Vlade od svih bolesti koje je ova Vlada imala – nepotizma, populizma i dvorskih igara, koje su joj na kraju došle glave. Ministre Stijoviću, na etičkim idealima Abazovića DPS je doživio konačan poraz nakon 30 godina, a Vi ste postali ministar. Ne skrećite to sa uma. Ministre Stijoviću, nije Abazović odustao od borbe za bolju, pomireniju i snažniju Crnu Goru, nego ga Vi očigledno u tome ne možete pratiti. Ne ljutite se na nas što Vi kaskate u mjestu. Mi nemamo vremena za čekanje. Odosmo u EU“, zaključio je Mikić.