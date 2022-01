Socijalistička narodna partija Crne Gore apelovala je na nadležne institucije u Crnoj Gori da pronađu način i pomognu proslavljenoj glumici Vesni Pećanac, koja živi u uslovima nedostojnim čovjeka.

Izvor: snp

Kako su saopštili, javnost je ostala šokirana fotografijama koje su juče objavljene, a na kojima se vidi Pećanac u jednoj narodnoj kuhinji u Beogradu.

“Više je nego nečovječno što Crna Gora za toliko godina nije imala sluha za subdinu udovice čuvenog reditelja Živka Nikolića i što nije učinila ništa kako bi joj olakšala život. Nije to sramota ove ili one vlasti, to je sramota svih nas i konačno je došlo vrijeme da uradimo nešto da ispravimo ovu nepravdu”, navodi se u saopštenju SNP-a.

Oni su dodali da, “ne smijemo više dozvoliti da Vesna Pećanac provodi život u bijedi i siromaštvu, već joj se, saglasno njenom doprinosu afirmaciji crnogorske kulture, mora obezbijediti adekvatna penzija koja će joj pomoći da zadovolji osnovne potrebe”.

“Toliko Crna Gora duguje i Vesni Pećanac i Živku Nikoliću koji je proslavio Crnu Goru svojim filmovima. Sada je trenutak da pokažemo da imamo osjećaj odgovornosti i obzira prema onima koji su pronosili dobar glas o našoj zemlji širom svijeta”, zaključuje se u saopštenju.