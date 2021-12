Vlada Crne Gore trebalo bi da padne zbog svoje nesposobnosti i svega što radi suprotno interesima države i njenih građana, kazala je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković, ocjenjujuću da je važno uskladiti vrijeme za to, kako bi inicijativa bila uspješna.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Govoreći o nedavno povučenoj inicijativi opozicije za smjenu Vlade u parlamentu, ona je saopštila da nije važno da li će pasti danas ili sjutra, jer je definitivno da će ona da padne, zaključuje RTCG.

"Samo je bila vremenska taktika. Tog dana je povučena ta inicijativa i ono što je jako važno je, da zbog načina kako se vodi politika vlade u prethodnih godinu, imate situaciju da samo jedan poslanik iskreno podržava ovu vladu. Svi ostali su protiv nje i politike koju vodi", rekla je Vuksanović-Stanković u intervjuu Radio-televiziji Nikišić.

Vlada uspješna u urušavanju crnogorskog identiteta

Pitanje je, kaže, koliko će DF da trpi poniženje kao politički subjekt koji je dao podrški Vladi, iako nema komunikacije među njima.

Jedino u čemu je ova vlada uspješna je, kaže Vuksanović-Stanković, urušavanje crnogorskog identiteta.

"Potpuno urušavanje sistema, država se tretira kao igračka, pojedinima kojima je prvi radni dan radnog staža parlament ili Vlada Crne Gore", istakla je Vuksanović-Stanković, prenosi RTCG.

Ključni elementi države su institucije i narod, kazala je ona, pa je stoga važno poznavati instituciju u koju se dolazi da se radi.

Vuksanović - Stanković je kazala da Crna Gora, nakon 30 godina od Jezde i Dafine, na političkoj sceni po pitanju budžeta ima Milojka i Jakova, koji nude šarenu lažu građanima. SDP će uvijek za rast plata i penzija, ali ako je fiskalno realno.

"Kad spojite nesposobnost i neznanje imate loš rad i loše rezultate. Drugi aspekt su oni koji odlično poznaju sistem, ali ne vole Crnu Gori, koji služe zvaničnom Beogradu da se uruši Crna Gora na svaki način, da se dovede do ekonomskog i političkog sloma, da ispadne slaba i da nam treba pomoć drugih strana. Ali Crna Gora nije slaba", poručila je Vuksanović-Stanković.

Uvjerena je da ćemo zaustaviti "one koji rade u službi zvaničnog Beograda", ističe RTCG.

"Svi mi koji volimo ovu državu uradićemo sve da je vratimo na pravi put, da svojim iskrenim i patriotskim djelovanjem, sa bilo koje pozicije, damo napor da obnovimo urušene temelje građanske Crne Gore", istakla je Vuksanović-Stanković.

Budžet nevješto napisan seminarski rad

Komentarišići budžet za narednu godinu, Vuksanović - Stanković smatra da je riječ o vrlo nevješto napisanom seminarskom radu koji predstavlja spisak lijepih želja za građana.

"A budžet je napravljen da je u pitanju obesmišljavanje Djeda Mraza. Mi želimo da budemo bogati, ali moramo da imamo uslova za to. Nije Milojko Spajić izmislio povećanje zarada i penzija. Mi se u SDP-u godinama zalažemo za to", podsjetila je Vuksanović-Stanković, upozoravajući da sve to mora biti u skladu sa fiskalnom politikom, navodi RTCG.