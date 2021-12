U Baru je godinama trajalo silovanje muške djece od profesora jedne škole – kazala je poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković u Skupštini Crne Gore u raspravi povodom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ta osoba je, kako je precizirala, već na izdržavanju zatvorske kazne.

Žrtve silovanja, prema njenim riječima, nisu samo djevojčice – sve više su i dječaci.

Vuksanović Stanković smatra da treba pooštriti kaznenu politiku za seksualno zlostavljanje, te uvesti registar pedofila.

Pitala je ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića da li postoje podaci koliko ima pedofila u Crnoj Gori, navodeći podatke iz Srbije, gdje je lani uhapšeno 18 pedofila.

Klub poslanica Skupštine je, prema njenim riječima, postigao konsenzus da treba predložiti hemijsku kastrataciju za pedofile.

”Imali smo primjer na Zabjelu, gdje je djevojčica izmakla jednoj osobi. Tužilaštvo nije imalo osnov da pokrene postupak, jer djevojčica nije pipnuta, slučaj je proslijeđen Sudu za prekršaje koji može maksimalno da propiše 60 dana pritvora. Treba li da se prekrši polna sloboda da bi postojala osnov za pokretanje tužbe”, upitala je Vuksanović Stanković i dodala da treba još da se pooštri kaznena politika i uvede registar pedofila.

Kaže da smo do nedavno imali jedan slučaj pedofilije

”Svi treba da se uhapse i njima nije mjesto na slobodi, pa neka institucije odluče da li treba da idu u zatvor ili psihijatrijsku ustanovu, ali mu nije mjesto na ulici”, kazala je Vuksanović Stanković i zamolila da se ovoj temi pristupi ozbiljno.

Mi smo, kako je rekla, buduća evropska država i treba da imamo kaznenu politiku koja će ovim krivičnim djelima stati na put.

Poslanik Dejan Đurović (DF) pitao je da li je iko mogao računati da će djecu u školi zlostavljati prosvjetni radnik.

”Gornja granica se pomjerila, ali se nije pomjerila donja granica kazne. To je problem. Danas odlični adovkati bez ikakvog morala prihvataju i ovakve slučajeve da brane. Nikad u životu zbog takve situacije ne bih mogao biti advokat. Kako možete da branite ovakvu situaciju u Baru ili kakva je bila na Koniku? Primio sam gospođu i njenu ćerku sa Konika koja je imala ovaj problem, imala je problem i u kući kako to da prijavi – bruka za familiju a strah za svoje. Parlament se mora ujediniti oko ovakvih stvari”, kategoričan je on.