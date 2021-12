Predsjednik Crne Gore i DPS-a Milo Đukanović najavio je da će, u skladu sa Statutom stranke i odlukom prethodnog Kongresa, naredne godine biti održan novi skup najvišega organa DPS i prvi put organizovan neposredan izbor predsjednika stranke.

"Tačno je, tada smo u Statutu zapisali da će sastavni dio daljih demokratskih reformi u Demokratskoj partiji socijalista biti i novi model izbora predsjednika stranke. Kazali smo da će se to dogoditi u precizno određenom roku, ne kasnije od dvije godine od održavanja Kongresa, dakle realno je kazati, sigurno je realno kazati tokom 2022.Mislim da idemo ispred rokova, tako da zadovoljstvom mogu da kažem da će to vjerovatno biti ranije u 2022.", kazao je on za Antenu M.



"Morate sada u novim uslovima objektivizirati članstvo, mnogo je lakše bilo biti član DPS-a dok smo 30 godina bili na vlasti nego sad, tako da sad sa zadovoljstvom želimo da vidimo šta je stvarno stanje članstva i da tom članstvu damo priliku da u jednom neposrednom procesu izbora izglasa novog predsjednika Demokratske partije socijalista, čime ćemo taj personalni aspekt reformi unutar DPS-a dovesti do kraja tokom 2022", kazao je Đukanović.