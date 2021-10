Aktuelna Vlada je na izdisaju, to je jasno i najpovršnije upućenim u politički život Crne Gore, saopštio je Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS).

Izvor: Promo/DPS

"Vlada, sa svakim sljedećim danom pokazuje apsolutnu nedostatnost kapaciteta da rješava probleme sa kojima se Crna Gora suočava. Mandat ove Vlade je vrijeme propadanja Crne Gore", kazao je Đukanović. na juče održanoj sjednici Glavnog odbora DPS, kojom je predsjedavao.

Iz DPS je saopšteno je da na sjednici "razgovarano o aktuelnim reformskim procesima u stranci kao i o trenutnoj političkoj i društvenoj situaciji".

U saopštenju se navodi da je generalni sekretar DPS Aleksandar Bogdanović "predstavio ključne aktivnosti oko sveobuhvatnih partijskih reformi".

"U okviru tematskog dijela sjednice održan je Panel "Reforma DPS-a - rezultati i očekivanja" u kojem su učešće uzeli potpredsjednik partije Jevto Eraković, članica Predsjedništva Aleksandra Vuković i član Izvršnog odbora Mihailo Anđušić", piše u saopštenju.

Iz DPS su kazali da je u svom obraćanju, "Đukanović afirmisao novi aktivizam na sjednicama Glavnog odbora i istakao da vjeruje da će se ta praksa nastaviti, u cilju preciznijeg i sveobuhvatnijeg definisanja politike DPS".

"Moramo izbjeći zamku da pričamo samo o potrebi kadrovskih promjena u partiji budući da su reforme mnogo dublji proces u koji smo zakoračili odmah nakon završenih parlamentarnih izbora, a posebno od održavanja partijskog Kongresa i periodima nakon njega", istakao je Đukanović.

On je dodao da "ključni apsekt predstojećeg dijela reforme, mora biti inovirani model rada koji znači komunikaciju sa ljudima, sposobnost da pokažemo da razumijemo njihove probleme i da možemo da ponudimo kvalitetnije, uvjerljivije, vjerodostojnije odgovore od konkurencije, za izazove sa kojima se građani suočavaju".

"Povjerenje se ne gradi, kao što znamo, ni u životu, ni u porodici, ni u partiji, ni u društvu kroz parole i poruke koje ćete poslati preko malih ekrana. Povjerenje se gradi kroz neposrednu komunikaciju sa ljudima. Dakle, tome je trebala da posluži, a u dobrom dijelu naše novije političke istorije je i služila infrastruktura Demokratske partije socijalista", kazao je Đukanović.

Iz DPS su rekli i da je Đukanović "naglasio da je prethodna godina dana pokazala snagu Demokratske partije socijalista, kao i njenu odlučnost da i sa pozicije opozicije brani ono što su ostvarena dostignuća, ali i viziju razvoja".

U saopštenju piše i da je generalni sekretar DPS Aleksandar Bogdanović "predstavio aktivnosti oko sveukupnih partijskih reformi koje su sprovedene u cilju ispunjenja zaključaka nakon prošlogodišnjih izbora i Kongresa na početku godine".

"Upravo je ovogodišnji Kongres označio početak rada na kadrovskom osvježenju i zacrtao cilj da u prvom planu budu novi, stručni i posvećeni ljudi, što je rezultiralo da u novom Glavnom odboru bude 60% novih lica. DPS je najprogresivniji i najodgovorniji politički subjekat, najjača partija sa ubjedljivo najvećim kadrovskim kapitalom u zemlji, i uvjeren sam da će ostati ključna snaga koja će dalje doprinositi društveno-ekonomskom razvoju i evropskom putu Crne Gore", kazao je Bogdanović.

Iz DPS su rekli i da su "na juče održanoj sjednici potpredsjednik DPS Jevto Eraković, članica Predsjedništva Aleksandra Vuković i član Izvršnog odbora Mihailo Anđušić u okviru svojih nadležnosti podnijeli izvještaj sa okruglih stolova koji su organizovani prethodnih dana, a na kojima su obrađivane određene politike u okviru reformskog procesa unutar partije".

"Eraković je predstavio ostvarene rezultate komisija Glavnog odbora, kroz medijsku prepoznatljivost među članstvom i građanima. Na sjednici je konstatovano da je formiranjem i preostale Komisije za održivi ekonomski razvoj zaokružen važan dio partijske infrastrukture koji se tiče stručnih tijela, čiji je zadatak da svakodnevno nude rješenja i ukazuju na anomalije aktuelne Vlade i parlamentarne većine", piše u saopštenju.

Iz DPS su rekli da je "Vuković tokom svoje prezentacije govorila o aktuelnim reformskim procesima u dijelu Asocijacije žena Demokratske partije socijalista, te istakla očekivanja da će predstojeći izbori u okviru Asocijacije donijeti partiji novi kvalitet kroz nove obrasce političkog djelovanja".

"Mihailo Anđušić, član Izvršnog odbora govorio je o do sada održanim Opštinskim izbornim konferencija, te istakao da one predstavljaju samo prvi korak u dijelu reformi unutarpartijske infrastrukture na lokalnom nivou. On je naglasio da je ključno osvježiti i ojačati rad mjesnih odbora i omogućiti adekvatnu transmisiju politike od nivoa Predsjedništva do svakog dijela partijske mreže", piše u saopštenju DPS.

Iz te partije su naveli da se "u nastavku tematskog dijela sjednice govorilo i o radu Savjeta mladih i nužnoj potrebi nastavka jačanja baze mladih partijskih aktivista".

"U tom kontekstu razgovarano je i o konkretnim rješenjima, te je analiziran i pozitivno ocijenjen rad novog rukovodstva koje je preuzelo funkcije u prije nekoliko mjeseci. Zbog poštovanja epidemioloških mjera jučerašnja sjednica Glavnog odbora DPS održana je na dvije lokacije - u Podgorici i na Cetinju", zaključuje se u saopštenju.