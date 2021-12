Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je da do smjene Vlade treba da dođe već početkom 2022. godine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Obratite pažnju na istraživanja javnog mnjenja. Pokazuje se da je podrška Vladi na istorijskom minimumu. Posljednji podatak koji sam pročitao je da je to oko 35% podrške javnosti. Dakle, sve skupa, kada ukrstite te informacije, jasno je da je ova Vlada potrošila svoje vrijeme i zbog toga je neminovno očekivati da bismo već početkom sljedeće godine trebali imati novu Vladu", kazao je Đukanović u intervjuu Anteni M.

Na pitanje gdje svoju partiju vidi u ovoj priči, Đukanović odgovara da je DPS bila i ostaće stožer stabilnosti Crne Gore.

Povodom izjave Ilira Harasanija iz GP URA da se radi na formiranju manjinske vlade, koju treba da podrži DPS, ali uz uslov da ta stranka ne participira u vlasti i da se Đukanović povuče, crnogorski predsjednik je kazao da niko sa međunarodne političke scene nije ni pokušao sa njim da priča o tome.

"Do dana današnjega niko, manje ili više važan, ili najvažniji sa međunarodne političke scene nije sa mnom ni pokušao da razgovara, ni približio se toj temi. Dakle, to je tema koja je definitivno osmišljena u domaćim, pseudopolitičkim krugovima. Dakle, onim krugovima koji su uglavnom zaokupljeni posljednjih deceniju-dvije kako srušiti Demokratsku partiju socijalista i Mila Đukanovića", kazao je crnogorski predsjednik.

Sugerišući kako bi mogla izgledati nova izvršna vlast u Crnoj Gori, Đukanović ističe da je koncept manjinske vlade dobrodošao u DPS-u, te da je ova partija spremna da mu pruži podršku. To, međutim, nije optimalno rješenje, smatra on i poručuje da su vanredni parlamentarni izbori definitivno opcija koja je, u ovom trenutku, Crnoj Gori najpotrebnija.

Đukanović je kazao da je Memorandum o saradnji koji su potpisale četiri stranke manjinskih naroda, SNP, URA i CIVIS, korak u dobrom pravcu. Smatra, međutim, da je za stolom moralo biti mjesta i za još dvije manjinske stranke HGI i DUA, ali i SDP i SD.

"Partneri se nijesu predomislili povodom nepovjerenja Vladi"

Đukanović je naglasio da sa političkim partnerima i dalje radi na smjeni Vlade i da se ti partneri nijesu predomislili povodom odluke, već su je samo odgodili do određenog datuma, dok sa svojim dijelom javnog mnjenja "iskomuniciraju ovaj potez"

"Dakle, jedan broj partnera sa kojima razgovaramo o tome, i ne razgovaramo ništa zakulisno, ništa tajno, razgovaramo i razmjenjujemo mišljenja o tome kakvi su učinci i kakvi su budući dometi aktuelne Vlade i dolazimo do zaključka koji je negdje sažet u ocjeni koju sam Vam već kazao, dakle da ova Vlada pravi štetu nacionalnim interesima Crne Gore, pa dolazimo do zaključka da tu Vladu treba promijeniti, krećemo u tu operaciju i onda se jedan od tih partnera javlja sa idejom da mu treba još malo vremena da to što je odlučio na dobar način iskomunicira u svojim redovima", objašnjava Đukanović.

Predsjednik države smatra da nije pravo vrijeme za usvajanje Zakona o budžetu, o kojem danas počinje rasprava u Parlamentu. Smatra da je prijedlog državnog proračuna nerealan i neodrživ, zato predlaže da se sada povuče Budžet, a da Vlada pripremi odluku o privremenom finansiranju.

"Smatram da je to manje štetno, jer će biti ipak zasnovano na budžetskoj potrošnji iz 2021. godine i da se sačeka to vrijeme dok se razjasni situacija sa Vladom, dakle ko će uopšte biti Vlada i da se kupi još neko vrijeme za jedan otvoreni, inkluzivan razgovor u crnogorskoj javnosti koji će pomoći da se otklone dileme i otklone sumnje oko toga da li je taj budžet održiv", naveo je Đukanović.

Predlog budžeta, kao i program "Evropa sad" na koji se naslanja, Đukanović vidi i kao promociju buduće Demohrišćanske stranke. Ali, prije svega, vidi ga kao pokušaj da se Crna Gora baci na koljena.

"Ne bih sasvim isključio da u toj lepezi interesa unutar parlamentarne scene Crne Gore postoje i partije, postoje i pojedinci koji vrlo svjesno predlažu rješenja zapravo ekonomski podrivaju Crnu Goru! Ne kažem ovo prvi put, sjetićete se možda rasprava koje smo vodili u Parlamentu 2015. godine. Sjetićete se da je tada, takođe, bilo kreiranja neodržive budžetske potrošnje. I tada smo govorili, tada sam bio predsjednik Vlade: 'ovo ne bi Crnoj Gori radio ni najgori naprijatelj, zato što onaj ko ovo predlaže mora znati da Crna Gora ovo ne može da izdrži, da će Crna Gora pasti na koljena'! Danas se to isto čini, rekao bih, sa još uvećanim fakturama", kazao je Đukanović.

On je kazao da je preko 100 operativaca BIA bilo u Crnoj Gori uoči ustoličenja mitropolita MCP Joanikija.

"Ocjena je već sama po sebi teška, jer prosto nije primjereno da odnosi između dvije države budu u takvom stanju zavisnosti bezbjednosnih struktura, a dodatno nije prirodno kada je jedna od tih zemalja članica NATO-a, a druga članica Evro-azijskih ekonomskih integracija. Dakle, sve što smo bili u prilici da čujemo i da pročitamo povodom događaja na Cetinju 4. i 5. septembra zaista djeluje alarmantno, a moram Vam reći da se to podudara sa informacijama koje sam imao i prije. Već uoči 4. septembra je bila ta informacija da je visoki funkcioner BIA-e u Crnoj Gori! I da nije sam, nego sa jednom ozbiljnom armijom svojih operativaca koja je prelazila brojku od 100 ljudi", kazao je Đukanović.