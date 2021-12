Poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica kazao je da će se na ovoj Skupštini kompletirati sastav Tužilački savjet, pišu Vijesti.

"Sazrelo je vrijeme da se posvetimo onom što je očekivanje javnosti od nas, a to je izbor nezavisnog i efikasnog Tužilačkog savjeta. Kucnuo je čas za formiranjem efikasnog savjeta i sazrele su prilike. Tužilački savjet se utvrđuje kao predlog na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i odboru", kazao je Koprivica tokom Skupštine.

Koprivica dodaje i da će zakazati sjednicu Odbora i sa "svojim kolegama iz parlamentarne većine dati puni doprinos da zajednički taj proces dovedemo do kraja na ovoj sjednici i da će se na ovoj tekućoj sjednici Skupštini izabrati Tužilački savjet".

"Kucnuo je čas za takvim Tužilačkim savjetom, a sazrele su prilike. Otkucalo je Pandora papirima, ofšor destinacijama, Limenki, Prvoj banci i svemu onome što će doći pred to tužilaštvo, a to tužilaštvo iznijeti pred nezavisne sudove. Upravo ta katastrofa i kriminal dešava i trčanje pred rudu, jer se nijesu osvijestili ni 30. avgusta, nije ih osvijestio ni Nikšić i Herceg Novi... nije ih osvijestilo ni Cetinje početkom septembra, ni Mojkovac 5. decembra, e zato prave kriminal i katastrofu, zato trče pred rudu. Ali će se u tom trčanju oni koji su im sponzori suočiti i sresti sa nezavisnim tužilaštvom. A ko će još izaći pred to tužilaštvo? Onaj koji je navodno dosljedan, a o kakvoj dosljednosti se može govoriti kad on pregovara i razgovara sa onima koji Crnogorce nazivaju istorijskim falsifikatom...", kazao je Koprivica, prenose Vijesti.