Predložene izmjene Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), kojim se predviđa povećanje minimalne penzije na 200 eura, trebalo bi da, kako tvrdi predlagač, Demokratska Crna Gora, obezbijede makar elementarnu egzistenciju najugroženijim penzionerima.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Poslanik Demokrata, Momo Koprivica, kazao je, u ime predlagača, da bi se podizanjem iznosa minimalne panzije stvorio pravni osnov da se penzionerima sa najnižim primanjima i onima koji primaju manje od 200 eura, mjesečno obezbijedi makar elementarna egzistencija.

On je dodao da bi se daljim privrednim oporavkom i konsolidacijom finansija stvorile mogućnosti i za unapređenje ekonomskog i socijalnog položaja crnogorskih penzionera.

„To je najugroženija kategorije, sa najmanjom mogućnošću za kreiranje alternativnih prhoda, zbog čega je neophodna intervencija države kako bi se njihov položaj poboljšao“, saopštio je Koprivica.

On je kazao da predložene izmjene predviđaju i uvećanje staračkih naknade za poljoprivredna gazdinstva.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, rekao je da je povećanje minimalne penzije opravdano, ali da ono nije predviđeno predloženim budžetom za narednu godinu, iako troškovi po tom osnovu iznose oko 16 miliona eura godišnje.

„Građani moraju da znaju da će predlozi Vlade o povećanju zarada, ukoliko se usvoje, dovesti do novog zaduženja, kao i da će kroz povećanje akciza i poreza doći do rasta cijene. To znači da će građani novac koji budu dobili kroz veće plate i penzije, vraćati plaćanjem visočijih cijena proizvoda i usluga“, objasnio je Mugoša.

On je kazao da će na taj način doći do rasta inflacija i sloma javnih finansija.

„Zato sam predlagao kolegama na Odboru da povuku Predlog budžeta“, rekao je Mugoša.

On je objasnio da, pored redovnih penzija, postoje i srazmjerne, koje prima oko šest hiljada građana koji su dio radnog staža ostvarili u nekoj drugoj zemlji i čije su penzije, kada se saberu, manje od minimalne.

„Moramo i o njima da vodimo računa“, poručio je Mugoša.

On je upozorio i na postojanje kategorije korisnika tuđe njege i pomoći, koji mjesečno primaju oko 67 eura.

„Moramo naći načina da im pružimo podršku, jer oni ukoliko primaju ličnu invalidninu, ne mogu da koriste pravo na tuđu pomoć i njegu“, naveo je Mugoša.

On je dodao da se ne smije zaboraviti ni kategorija socijalnih penzija, jer u Crnoj Gori postoje i oni koji su navršili 65 ili 67 godina života, a nijesu ostvarili pravo na penziju, niti imaju bilo kakva primanja.

Poslanik Raško Konjević je ispred Kluba poslanika Socijaldemokratska partija (SDP) - Albanska koalicija Jednoglasno, kazao da kada su politčke partije sigurna adresa za rast zarada i penzija, onda treba svi da znaju da je na sceni klasični populizam.

„Nigdje u normalnom svijetu plate se ne određuju odlukom neke partije, nego su rezultanta stanja u određenoj ekonomiji. Mi smo očigledno došli u fazu kada mislimo da jeftinim populizmom možemo da potcijenimo građane kojoj god oni kategoriji pripadali“, poručio je Konjević.

On je rekao da tri zakona, koje su predložile Demokrate, ukupno koštaju 115 milona eura.

„Bez obzira što Demokratska Crna Gora snažno podržava ministra finansija i socijalnog staranja, Milojka Spajića, on na njihove predloge ova tri zakona kaže 'Pakao'. Nijedan od ova tri zakona Spajić nije predvidio u budžetu“, tvrdi Konjević.

On je naveo da se ti zakoni ne mogu primijeniti bez novca u budžetu.

„Pozivam Vladu i Spajića da se javno izjasne oko ovih propisa, a predlagača da javno kroz amandmane pokaže iz kojih će to sredstava finansirati 115 miliona eura koji njesu predviđeni budžetom“, naveo je Konjević.

On je dodao i da postoji sukob parlamentarne većine sa Spajićem.

„Parlamentarna većina želi da masakrira budžet kako bi primorala Spajića da ga povuče“, saopštio je Konjević.

Poslanik Boris Bogdanović je, ispred Kluba poslanika Demokrate - Demos - Mir je naša nacija, kazao da ovo što je predloženo nije nešto što se ne može servisirati.

„Ovo je za nas ništa. Nikad lakša stvar, jer mi iz Demokratske Crne Gore nikada i ništa nijesmo preglagali što ne možemo ispuniti. Sada svi zajedno biramo između boljih plata i tajkuna, boljih penzija i kriminalaca i majki i djece i Splendida“, rekao je Bogdanović.

On je poručio da nikada više neće dozvoliti da penzoneri žive sa 4,83 eura dnevno.

„Ta odluka je konačna, ta vremena su prošla i nikada se više neće vratiti“, saopštio je Bogdanović.

Predsjednik Kluba poslanika Demokratski front – Pokret za promjene, Branko Radulović, smatra da poboljšanju statusa penzionera u Crnoj Gori neće pomoći ni program Evropa sad, jer je neophodno sprovesti reformu penzionog sistema.

„Nijesam populista. Amandmani koje sam predložio su takvi da se prvo napravi investicioni ciklus, a onda poveća prihodna strana budžeta“, objasnio je Radulović i dodao da njegovo predloženo rješenje predviđa minimalnu penziju od 250 eura.

Predstavnica Kluba Demokratska partija socijalista (DPS) – Liberalna partija (LP), Jovanka Laličić, smatra da bi predloženo povećanje minimalne penzije trebalo posmatrati u kontekstu čitavog sistema i njegove održivosti.

Ona je pitala šta će značiti povećanje minimalne penzije u kontekstu najavljenih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, kao i da li postoji realno rješenje, odnosno održivost finansiranja.

Poslanik Dragan Ivanović, ispred Kluba poslanika Socijalističke narodne partije (SNP), rekao je da će podržati predlog Demokrata.

„Mislim da Vlada mora da ima sredstava za ovu kategoriju, koja je najredovnija kod plaćanja onih obaveza koje se odnose na režije - struja, telefon, komunalno, vodovod“, kazao je Ivanović.

Poslanici su završili raspravu, a o predloženim izmjenama Zakona o PIO će se izjasniti naknadno.