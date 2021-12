Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da je uputio Vladi Crne Gore pitanje na osnovu kojih kriterijuma je donijeta odluka da se bivši v.d direktora Uprave policije Vesko Damjanović imenuje za vršioca određenih poslova u ambasadi Crne Gore u Beogradu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Ovo je pitanje od značaja za sagledavanje kadrovske politike Vlade, naročito u oblasti diplomatije i bezbjednosti. Građani imaju pravo da dobiju informaciju i pravu sliku o tome ko vrši javne poslove u njihovo ime”, rekao je Koprivica.

Odgovarajući na njegovo pitanje, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Ljubomir Mišurović kazao je da je Damjanović određen da obavlja poslove u ambasadi u Beogradu na osnovu zahtjeva v.d. direktora policije Zorana Brđanina u kojem je navedeno da se u cilju jačanja saradnje u borbi protiv prekograničnog kriminala ukazala potreba određivanja predstavnika na bilateralnoj osnovi.

“Dalje je navedeno da bi imajući u vidu prethodne rezultate, angažovanje Damjanović doprinijelo unapređenju saradnje između Crne Gore na polju borbe protiv prekograničnog kriminala”, kazao je Mišurović.

Koprivica je nakon toga kazao da se ne bi složio da rezultati preporučuju Damjanovića za obavljanje veoma važne funkcije u Beogradu niti da će njegovo imenovanje doprinijeti borbi protiv kriminala.

“Damjanović je bio direktor UP onda kada je skinuta zabrana ulaska Veljku Belivuku u Crnu Goru. On je ili donio tu odluku ili nije znao, smio ili umio da se suprotstavi onima koji su donijeli tu odluku. Umjesto da bude izveden pred sud, on je nagrađen ovim javnim poslom. To je jedna loša poruka koja se šalje kada je u pitanju bezbjednosni sektor i borba protiv organizovanog kriminala. Ako je on propustio monstruoznog kasapina da uđe u Crnu Goru kako se može očekivati da unaprijedi saradnju između dvije države u pogledu borbe protiv kriminala. Ako je uz njegovo saglasnost ušetao monstruozni kasapin, kako se može očekivati da on doprinosi osiguranju bezbjednosti građana bilo jedne ili druge države”, kazao je Koprivica.