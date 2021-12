Lider PzP Nebojša Medojević ističe da su se njegove tvrdnje da je najveća zaplijena kokaina u istoriji Crne Gore od 1500 kilograma bila rezultat obavještajnih podataka zapadnih službi obestinile, te da je potvrđeno da su u ovom slučaju to bile britanske službe.

“Posebno bode u oči da je u akciji zaobiđena ANB, koja je jedini legalni partner stranih obavještajnih službi u spovođenju zajedničkih međunarodnih operacija. Zaobiđeno je i Ministarstvo odbrane koje je, takođe, jedini kontakt point za razmjenu povjerljivih informacija sa NATO. Zaobiđeno je Glavno specijalno tužilaštvo, koje je po zakonu, takođe, jedino zaduženo za gonjenje krivičnih djela vezanih za organizovani kriminal. Posebno transnacionalni! Zaobiđeno je i Specijalno policijsko odjeljenje, koje je bilo prvopozvano da otkriva i sprovodi policijske radnje u ovoj akciji. Zaobiđen je i Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u policiji”, tvrdi Medojević.

Kako je saopštio, očigledno je da su britanske službe analizom rizika, došle do bezbjednosne procjene da ove “zaobiđene” bezbjednosno-tužilačke strukture predstavljaju dio logističke podrške narko-klanova i da dijeljenje informacija sa njima ugrožava uspjeh operacije.

On se pita kako su onda vlasnici pošiljke, znali za akciju, jer neko od malog broja ljudi u Crnoj Gori koji su imali informacije o akciji je, očigledno, tu informaciju podijelio sa vođama narko-kartela.

“Vjerovatno da je ta osoba, koja je dojavila informaciju narko-kartelu, tu informaciju dobila suviše kasno, da bi bosovi narko-kartela mogli da svojim političkim vezama spriječe samu akciju. Ali su, nedolaskom po pošiljku, spasili sebe hapšenja i javnog otkrivanja ključnih ljudi kartela! Najvjerovatnije se ne radi o osobi iz sastava policije i carine. Zato treba istražiti koja osoba iz političkog miljea je imala informacije o ovoj akciji. Ta osoba je onda najsumnjivija da je u poslednjem trenutku obavjestila bosove narkokartela da ne dođu po pošiljku u skladu sa ranije dogovorenim planom sa prevoznikom”, jasan je Medojević.

Nejasno mu je, kako je rekao, zašto je istraga stala samo na prevoznicima, za koje ne postoji nijedan dokaz da su imali kontakte sa narkokartelom iz Ekvadora (ili Kolimbije), kako su platili robu, kome bi je distribuirali u Crnoj Gori ili van nje, te ko su stvarni vlasnici pošiljke.

“Zašto koordinator svih koordinatora svih službi ne daje odgovore na ova važna pitanja?Da li je Aleksandar Damjanović, smijenjen upravo zbog uspostavljenih legalnih i legitimnih veza sa međunarodnim partnerima, na kojima je insistirala Velika Britanija. Uprava Carina ima ovlašćenja da preko svojih struktura sarađuje oko obavještajnih podataka sa svojim međunarodnim partnerima. Velika Britanija je javno stavila doznanja da više neće tolerisati šverc cigareta i droge preko Crne Gore”, kazao je on.

Sad je jasno, kako kaže Medojević, da je akcija zaplijene 1500 kg kokaina u suštini, akcija britanskih službi, u saradnji sa ciljanim ljudima i djelovima bezbjednosnog sektora u koje oni imaju povjerenja.

“Još jedan dokaz rasula u bezbjednosnom sektoru i stepena nepovjerenja ključnih međunarodnih partnera koji su izbjegli uobičajene kanale međunarodne saradnje zbog sumnje u povezanost našeg bezbjednosnog sektora sa narkokartelima. Britanske službe, praktično same sprovode svoje akcije na teritoriji Crne Gore, za koje ne zna ANB, SDT, SPO. Rasulo, bezvlašće, nered, korupcija, kriminal…Kolumbija na Jadranu! Ali za Dritana su sada važniji pregovori u rušenju Krive Vlade i formiranju nove gdje bi on bio Premijer, uz podršku DPS-a!! I to u Dubaiu!! Samo relaksirano i zašto ovaj kokain nije javno spaljen i gdje se nalazi”, zaključio je Medojević.