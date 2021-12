Za istragu protiv Budimira i Marine Krstović, osumnjičenih za krijumčarenje narkotika koji bili skriveni u kontejneru, zainteresovala se i američka DEA, prenosi Politika.

Izvor: Twitter/Uprava policije

Šverc tone i po kokaina koji je crnogorska policija krajem avgusta u magacinu carinskog terminala u zetskom selu Mojanovići, povezan je s ubistvima u kojima su u poslednjoj godini učestvovali crnogorski državljani, saznaje Politika.

Iako su za ovu nezakonitu trgovinu narkoticima koji su bili sakriveni u pošiljci sa bananama i čija je vrijednost procijenjena na više od sto miliona eura osumnjičeni otac i ćerka, Budimir (66) i Marina Krstović (27), naručioci ovog posla tek treba da budu otkriveni. O tome je nedavno govorio i potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

"Ne mogu da otkrivam detalje operacije, ali mogu da kažem kako je ovde cilj da se dođe do glavnih, do vrha piramide i očekujem da će se taj rezultati postići. Ovdje nije riječ samo o trgovini drogom ili cigaretama već io ubistvima koja su se dešavala u prethodnom periodu. Spreman sam da se žrtvujem kako bi postigli rezultate", kazao je Abazović nedavno za medije

Osim potpredsjednika Vlade, koji se odvažio da javno kaže kako naručioci tone i po kokaina nisu otkriveni, o detaljima istrage svi ostali ćute. Prije svega nadležno tužilaštvo, koje, osim šturih informacija da su saslušani pojedini svjedoci, ne saopštava ništa drugo.

Poznato je da je osumnjičena Marina Krstović na početku istrage poligrafski ispitivana i da je prošla poligraf.

Ona je, kako Politika saznaje, policiji dala podatke o pošiljaocu banana u Ekvadoru, ali tamošnje vlasti nisu pokrenule nikakav postupak. Kako sagovornik Politike, blizak istrazi, kaže tona i po kokaina u Crnu Goru nije mogla da uđe bez veće organizacije.

"Budimir Krstović već 30 godina sa svojom porodicom živi u Beogradu. Najveći je uvoznik banana na ovom području. Porodica Krstović ima veliku hladnjaču na svom imanju u Zeti i Staroj Pazovi. Na svakih 15 do 20 dana iz Južne Amerike stižu im kontejneri s nekoliko desetina kilograma južnog voća, uglavnom banana", otkriva sagovornik Politike.

Kontejner u kojem je pronađena droga je, prema njegovim riječima, natovaren početkom avgusta u Južnoj Americi i on je prekookeanskim brodom stigao do Italije. Tu je, kaže Politikin sagovornik, pretovaren na manji brod koji je trebalo da robu razveze po lukama Sredozemlja.

Krstović i zaposleni u njegovoj firmi te banane vide tek pošto one budu dovezene do njihove hladnjače. Oni nemaju nikakav dodir s pakovanjem, prepakivanjem, utovarom, pretovarom, carinjenjem. Postoje indicije da su kontejneri ove firme i ruta kojom su oni prevoženi od Ekvadora do Crne Gore iskorišćeni za šverc kokaina. Američka agencija za suzbijanje narkotika (DEA) zainteresovala se za ovaj slučaj, prije svega zato što istraga nije utvrdila nešto novo u odnosu na ono što se znalo na početku istrage - tvrdi sagovornik Politike.

O pošiljci kokaina koji je pronađen u kontejneru sa bananama crnogorsku carinu i istražne organe najvjerovatnije je obavijestila DEA.

"Carinici i istražni organi zadovoljili su se time što je otkrivena i zaplijenjena ogromna količina droge, a za njeno krijumčarenje osumnjičili su Krstovića i njegovu ćerku. Crnogorska policija je trebalo da ide dalje, da sačeka kako bi vidjela da li će se i ko pojaviti u magacinu i otvoriti kontejner. Postoji i druga mogućnost, a to je da postoji sprega naručioca ovog posla i pripadnika crnogorske vlasti i bezbjednosnih struktura. Moje je mišljenje da je neko ovu drogu trebalo da "skine" sa kontejnera negdje na putu do Crne Gore: da li u Italiji prilikom pretovara, u Luci Bar ili carini – ne znam", kaže sagovornik Poltike.

Marina Krstović uhapšena je 26.avgusta, a njen otac Budimir dan kasnije zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1.400 kilograma kokaina zaplijenjenog uzetskom selu Mojanovići. U akciji koja je rezultirala zaplijenom kokaina učestvovali su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, barskog i podgoričkog Centra bezbjednosti, Uprave prihoda i carina i Više tužilaštvo u Podgorici.