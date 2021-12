Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, govorio je o temeljnom ugovoru, mogućnosti i karakteru manjinske vlade, i mnogim drugim aktuelnim političkim pitanjima, tokom intervjua koji je davao za RTV Nikšić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivokapić smatra da je pitanje SPC, odnosno Mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija koje su na teritoriji Crne Gore, riješeno Zakonom o slobodi vjeroispovijesti.

“I neposredno poslije toga, prvi zadatak koji je dobio bivši ministar pravde bio je rješavanje pitanja Temeljnog ugovora, na isti način kako je to urađeno sa ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama, poštujući Ustav i zakon. I to je tako krenulo. Znate kada prepustite zadatak jednom stručnjaku, vi vjerujete da je to urađeno po onim standardima i mjerilima koje su, prvo ustavna i zakonska kategorija Crne Gore, a onda poštovanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti i elemenata uovora koji su potpisani sa Svetom stolicom, Islamskom zajednicom i Jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori”, rekao je premijer u intervjuu, a prenio CdM.

Ističe da je proces oko Temeljnog ugovora stalno bio pod “lupom javnosti”, kao i da je ta tema bez potrebe dramatizovana u Srbiji i Crnoj Gori..

“Taj proces je nažalost stalno bio pod lupom javnosti kao da crkva nije zaštićena i biće dodatno zaštićena Temeljnim ugovorom. Temeljni ugovor samo daje još jedan dodatni element neke zaštite i formiranja, pošteno rečeno, te komisije koja treba da brine o realizaciji svih pitanja koja se tiču jedne religijske zajednice, u ovom slučaju naše Mitropolije i tri eparhije. To je toliko dramatizovano bez ikakve potrebe i u Srbiji i u Crnoj Gori. To je postala tema koja kao predstavlja neku tabu temu, a vjerujte svi elementi koje smo mi uradili i dostavili u zadnjoj verziji Patrijaršiji odnose se na to da je potpuno usaglašeno sa Ustavom, sa zakonom, da je vođena dobra praksa onih prethodnih potpisanih ugovora i naravno da smo željeli da ispoštujemo ono što je najvažnije, da ne ugrožavamo tim Temeljnim ugovorom druge vjerske zajednice”, kazao je premijer za RTV Nikšić, a saopštio CdM.

Krivokapić se osvrnuo i na priču manjinskoj vladi i kazao da ako bi gledali iz teorije vidjeli bi da je i ova Vlada sada manjinska.

“Priča o manjinskoj vladi, ako biste sad iz te teorije, onda vidite da je i ova vlada sada manjinska. Zašto bi ta neka nova manjinska bila bolja od ove. Zato što joj stalno lijepe etikete i proglašavaju je iz svog ugla na svoje načine da mi nismo pokazali umijeće, znanje i vještinu… Ja vam tvrdim, a to će istorija da pokaže, bolju nismo imali”, kazao je, između ostalog, premijer.

Govoreći o programu Evropa sad premijer je ponovio da će najniža cijena rada biti 450 eura, što je 200 eura više u odnosu na sadašnje stanje.

“Prosječna zarada biće 700 eura. Povećanje plate svima prosječno biće 17 odsto, a zdravstvenim radnicima još više. Ne mogu da razumijem zašto bi neko ko se bavi politikom ne bi prihvatio ovaj stav da njegovom građaninu, njegovom biraču bude bolje”, kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, očekuje da za ovaj projekat zaboravimo politikanstvo.

“Ovo nije politička priča, ovo je priča boljeg života svakog građanina i mislim da bi svaka partija trebala da to prepozna. Naravno očekujem a bi bužet trebao da bude usvojen sa 81 rukom”, istakao je on, a zaključio CdM.