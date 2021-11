Za nas nema dileme, mi smo isključivo evropski i evroatlantski usmjereni, pouzdana članica Saveza NATO i bićemo prva sljedeća članica Evropske unije (EU) sa Zapadnog Balkana, rekao je predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, dodajući da za evropski put nema alternativu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bečić je tokom zvanične posjete Sloveniji, dao je intervju slovenačkim novinama "Delo".

Na pitanje novinara "Dela", da je Crna Gora česta meta interesa velikih sila, Bečić je kazao da su male države krvavi sitniš u obračunu velikih sila.

"Smatram da je vrijeme krvavog sitniša iza nas i da dolazi vrijeme napretka. Za nas nema dileme, mi smo isključivo evropski i evroatlantski usmjereni. Mi smo pouzdana članica Saveza NATO i bićemo prva sljedeća članica Evropske unije sa Zapadnog Balkana. Za evropski put jednostavno nema alternative", istakao je Bečić.

Bečić podsjeća da je Crna Gora otvorila sva pregovaračka poglavlja, kao i da je u potpunosti uskladila vanjsku politiku sa politikom EU.

"To nemaju ni neke članice Unije. Imamo rekordnu 80-odstotnu podršku državljana članstvu u EU, naša monetarna politika je u potpunosti usklađena sa evropskom. Što prije treba uspješno završiti proces pridruživanja, što je u interesu, kako Unije, tako i Crne Gore. Ako postanemo prva sljedeća članica, podstakli bismo i druge države za nastavak procesa evropske integracije, i to bi bila jasna poruka da EU vidi budućnost Zapadnog Balkana unutar Unije", zaključio je Bečić.



Govoreći o radu crnogorskog parlamenta Bečić je kazao da je na zavidnom nivou političke kulture, iako to često ne izgleda tako.



"Ja lično se trudim održavati ravnopravan i principijelan odnos, kako prema vlasti, tako i prema opoziciji, da je opozicija zadovoljna vremenom koje im je na raspolaganju. Često upozoravam kolege sa obje strane na ton i način nastupa, uvijek se može pronaći riječ kojom možete prenijeti sadržaj, a da njome nikoga ne uvrijedite", kazao je Bečić.