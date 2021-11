Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić kazao je za TVCG da ta partija neće podržati manjinsku Vladu koja bi značila prekrojenu izbornu volju građana.

Izvor: Demokrate

Predsjednik Skupštine smatra da njegova partija brani izbornu volju građana od 30. avgusta i smatra da ova parlamentarna većina, osnažena manjinskim partijama, treba da nastavi dalje.

Na pitanje da li će podržati manjinsku vladu, Bečić je kazao:

“Manjinsku Vladu koja znači prekrojenu izbornu volju građana, sa onima koji su građani Crne Gore tražili da smijenimo da pođu u opziciju, a ne da ponovo vrše vlast na izborima 30. avgusta ubjedljivom većinom, slobodnim izborom građana Crne Gore, naravno da u takvom prekrajanju izborne volje građana, Demokratska Crna Gora nikada nije učestvovala i nikada neće učestvovati. Ako neko, slučajno, ja neću u to da vjerujem, ima takve ambicije ili takve želje neka to odmah učini sjutra. Jer to je voz u kojem karta ne samo da je besplatna, već se i unaprijed dobro plaća. Da se ne bi igrali trikova, podizanja cijena, trgovine jer to može da pojede onda politička inflacija. Demokratska Crna Gora brani izbornu volju građana i smatramo da ova parlamentarna većina osnažena sa manjinskim partijama treba da nastavi radi."

Bečić naglašava da je i aktuelna Vlada na neki način manjinska.

“I ova vlada koju imamo je na neki način manjinska, ali ona je proizvod podrške 41 poslanika koji su je izabrali. Ti poslanici su 30. avgusta dobili mandat od građana da promijene bivšu vlast, a ne da bivša vlast nastavi da vlada ili da se vrati na vlast. Svako prekrajanje izborne volje građana bilo bi u suprotnosti sa voljom naroda, sa Ustavom Crne Gore a time i evropskim i evroatlantskim vrijednostima, a to bi u prevodu značilo jednu od najvećih izdaja u istoriji Crne Gore”, kazao je Bečić Skoplju za TVCG.