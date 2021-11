Komentarišući platformu koju je Demokratski front dostavio političkim partijama o formiranju nove Vlade, Abazović je istakao da nije primijetio nikakav novitet u njoj.

Izvor: Vlada Crne Gore/Youtube printscreen

“Demokrate treba da se odluče je li im bliža URA ili DF. Nemam ambiciju da budem premijer, ali imam ambiciju da pomognem da Crna Gora izađe iz ovoga”, kazao je on.

Kako je dodao, vrlo je moguće da u 2022. uđemo bez usvojenog budžeta.

“Osjecam se potpuno relaksirano. Mi znamo šta ćemo, drugi neka se odluče, ko hoće u voz za EU sa nama može da se vozi besplatno, ko neće srećan mu put. Ja mislim da ova Vlada radi u kapacitetu u kojem je radila i ranije, ja sam zadovoljan sada ćemo doći do tačke kada treba da se izglasa budžet, vidjećemo da li ćemo imati podršku, ako ne onda treba da vidimo šta dalje. Mi smo ovdje zbog građana, moramo da izaberemo Tužilački savjet, to je sve zbog građana, moramo da se borimo”, rekao je on i dodao:

“Ako Demokrate i DF mogu da nađu zamjenu Uri ja bih bio srećan i zadovoljan. Ko god može da dođe do 41 neka izvoli. Međutim ovdje ljudi nemaju ideje i onda urušavaju one koji žele da uspostve model koji može da funkcioniše”.