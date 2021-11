Neverovatan tenis u Parizu doneo je spektakl na teren i novac u kasu.

Izvor: Profimedia

Kakav smo tenis gledali u Parizu! Novak Đoković i Danil Medvedev su bili sjajni u finalu, a i pre toga je bilo epskih mečeva.

Pobeda Novaka Đokovića nad Hubertom Hurkačom je takođe bila sjajna za gledanje, kao i neki mečevi prvih rundi poput duela Fonjinija i Fučoviča.

Sve to je privuklo mnogo publike. Hteli su navijači da vide pohod najboljeg tenisera ikada ka novim rekordima, tribine su bile ispunjene, a gledanost turnira ogromna. To je dovelo do dupliranja nagradnog fonda!

Kada je turnir počeo računica je bila da će igračima biti isplaćeno 2.600.000 evra, a da će pobednik inkasirati 336.000 evra. To je mnogo manje od 995.000 evra koliko je pre pandemije virusa korona dobijao pobednik.

"Brojke su sjajne, posle rekordne godine u 2019. kada smo prodali 140.000 karata prošle sezone smo igrali iza zatvorenih vrata. Sada smo prodali 120.000 karata, pto je mnogo više nego 60.000 koliko smo očekivali pre mesec dana", rekao je direktor turnira Gi Forže.

Sve se namestilo savršeno i sada bi Novak mogao da dobije i do 700.000 dolara za svoj trijumf!

"Zavisno od broja prodatih karata mi ćemo povećati nagradni fond. Sada možemo i da ga dupliramo. Da su mi ponudili pre početka turnira dva ovakva finala, jedno između Novaka i Medvedeva, a drugu u dubli sa Francuskim parom Mau-Erber, potpisao bih to", istakao je Forže.