Dobio ga je u finalu Rolan Garosa i tu je Grk video svu snagu velikog Đokovića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je pobedom u Parizu oborio još neke rekorde, a ostaće prvi na ATP listi sve do kraja januara. Njegove brojke bile bi i bolje da ATP nije menjao pravila, a sada je svima jasno ko je najbolji ikada.

Čak i pre finala u intervjju koji je dao za nemačke medije Stefanos Cicipas je priznao da ne postoji više "velika trojka" i da je samo Novak ostao na vrhu.

"Trenutno postoji samo jedan veliki teniser na svetu: Novak Đoković. On je i dalje najbolji na svetu", rekao je Cicipas.

Ipak, on opet najavljuje promene u teniskom vrhu.

"Danil Medvedev, Aleksandar Zverev i ja smo odmah iza njega i možemo da budemo nova 'velika trojka'. Siguran sam u to", dodao je on.

Ali naravno pitanje kada. Rafael Nadal i Rodžer Federer se sve više muče sa povredama, ali Novak će ostati na vrhu bar do kraja januara 2022. godine, verovatno i duže.

"Niko to ne zna, on i dalje ima veliko samopouzdanje. Ko bi pomislio da će Rodžer Federer igrati sa 40 godina? Ja ne. Ali siguran sam da će se opet vratiti", smatra Cicipas.

Iako neki pokušavaju da kažu kako je konkurencija u tenisu sada sve slabija, Grk se ne slaže sa tim.

"Neverovatan je nivo tenisa. Svaki igrač iz top 10 može da osvoji grend slem. Tenis je evoluirao i postao je mnogo fizički zahtevniji. Ekstreman je u mnogo toga, moraš da paziš na svaki detalj", dodaje on i daje primer Dominika Tima.

Posle osvojenog US Opena Austrijanac je ekstremno pao u formi i celu ovu sezonu se mučio sa povredama.

"Dominik Tim je dobar primer. On je dao toliko energije i snage u osvajanje US Opena. Gledao sam svaki gem koji je igrao tamo. Teško je dobiti vrhunske tenisere, to isisava energiju. Ključ je da dobijaš mečeve bez previše trošenja, to je Novak Đoković radio u prethodnim godinama", istakao je Cicipas.