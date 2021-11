Ceo teniski svet je u jednom trenutku pričao o Cicipasovim pauzama.

Izvor: Profimedia

Stefanos Cicipas je u intervjuu za nemački "Bild" pričao o Novaku Đokoviću, ali takođe i o čuvenim pauzama koje uzima između setova.

Prvo je Cicipas na Rolan Garosu zamerio Đokoviću jer je išao na pauzu posle drugog seta, a onda je počeo redovno da to radi. Sada su ga novinari pitali da li je cilj pauza da dekoncentriše protivnike.

"Ne, moj cilj nije da nekome poremetim ritam i to nije moja taktika. Uvek gledam samo na sebe i ne obraćam pažnju na protivnika", rekao je on.

Grk je otkrio da u toalet ide kako bi se presvukao i da želi da igra u čistoj odeći kako bi se osećao bolje.

"Čak i kada dobijem set 6:0 i tada idem u kupatilo da se presvučem. To koliko puta idem u toalet ima veze sa uslovima. Nijednom to nisam uradio u Indijan Velsu jer je bilo suvo i nisam se toliko znojio kao u Sinsinatijui na US openu", otkrio je on.

On je takođe nezadovoljan time što je sada na mnogim turnirima vreme koje može da se provede u toaletu ograničeno.

"To ne bi trebalo da bude ograničeno. Sa čistom i suvom odećom se osećam komfornije i svežije. Znoj mi smeta. Svaki teniser treba da odluči za sebe koliko će puta ići u WC", zaključio je Cicipas.