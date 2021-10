Trka "Last One Standing" na Gorici, počela je u subotu u 12 časova.

Varvara Šikanova iz Rusije pobjednica je, do sada nezabilježenog takmičenja u Crnoj Gori, koje je na brdu Gorica trajalo više od 26 sati.

Ona je istrčala 53 kruga, a svaki krug je bio dugačak tri i po kilometra.

Hrvatica Maja Bonačić i Ruskinja Varvara Šikanova, finalistkinje su koje su pretrčale nevjerovatnih 48 krugova, odnosno preko skoro 170 kilometara.

Organizator trke "Last one standing" Igor Majer je za MONDO kazao da je 55 takmičara učestvovalo u trci, od kojih 34 muškaraca i 18 žena. On je dodao da su takmičari uglavnom iz Crne Gore, ali da je bilo i učesnika iz Rusije, Hrvatske, Italije..

Majer je naveo da je trka izazvala medijsku pažnju zbog toga što je prošlo više od 24h od početka same trke i naglasio da su muškarci već završili trku gdje je pobjedu odnio u muškoj kategoriji odnio Filip Turk iz Hrvatske koji je istrčao 41 krug (21 sat trčanja) odnosno 143,5 kilometara.

Igor je objasnio i da je "Last one standing" trka koja je ultramaratonskog tipa, koja je svoju ekspanziju doživjela za vrijeme pandemije koronavirusa. Takođe, on je istakao da je ovo prvi maraton ovakve vrste koji se održava u Crnoj Gori.

Drugoplasirani takmičar iz Rusije morao je da prekine trku zbog povrede.

Pobjednik je onaj koji trči, nakon što je i posljednji takmičar odustao.