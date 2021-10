Nekadašnji teniser otkrio neke zanimljivosti o radu sa Novakom Đokovićem.

Još uvek svi čekaju odluku Novaka Đokovića o tome na kom turniru će sledeće igrati. Povukao se iz Indijan Velsa, prijavio je Pariz, ali još nije potvrdio da će učestvovati.

Navijači jedva čekaju da ga vide na terenu, a dok stigne potvrda Srbina pojavila se jedna zanimljiva priča.

Bivši marokanski teniser Junes El Ajanui, koji je otišao u penziju pre četiri godine, je otkrio jedan zanimljiv detalj. Naime, on radi za Novaka u akademiji u Beogradu.

"Novak je neverovatan. Odlučuje o svemu u akademiji. Igra na grend slemovima, prvi je na svetu i u isto vreme pomaže drugima i pazi da je sve u redu u akademiji. Tako nešto ja ne bih mogao. Čak i neposredno per meča nas pozove da vidi da li je sve u redu u akademiji", rekao je El Ajanui za "Tenis magazin".

Marokanac, inače nekada 14. igrač sveta, je nedavno proslavio 50. rođendan. Ljubiteljima tenisa je ostao upamćen po meču sa Endijem Rodikom u četvrtfinalu Australijan opena 2003. godine. Amerikanac se tada jedva izvukao i to tako što je peti set dobio rezultatom 21:19 u gemovima!

"To je i dalje glavna tema o kojoj me ljudi pitaju kada me vide. Bio sam na turu oko 15 godona pre tog meča, ali su me tek tada primetili. Izgubio sam, ali je meč bio neverovatan. Nivo igre je bio veoma visok, četvrtfinale grend slema. I danas sam u dobrim odnosima sa Endijem", zaključio je El Ajanui.