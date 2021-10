Toni Nadal je ponovo pričao protiv Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Izgleda da Toni Nadal ima baš veliki animozitet prema Novaku Đokoviću. Tako deluje posle novih izjava koje je dao.

Rafin stric je gostovao u podkastu "Tres iguales" i tom prilikom je još jednom napao srpskog tenisera. Ovog puta zbog meča sa Tejlorom Fricom na Australijan openu.

Tada se Novak žalio na povredu, ali je uprkos svemu tome uspeo da dođe do titule u Melburnu.

"Malo me iznenađuje to što je Đoković u jednom momentu bio nesiguran da li će nastaviti turnir, pričao je o bolovima i onda sutradan ništa. Ne želim ja da iznosim spekulacije o tome da li je folirao povredu ili da li je zaista bio u bolovima. To se dešava kod sportista, ali je kod njega nešto češće", kaže Toni.

Izgleda da mu najviše smeta to što je Nole "prekinuo žurku" Rodžera Federera i Rafaela Nadala i njihovo rivalstvo.

"Došao je na tur u momentu kada je već postojalo jako rivalstvo između Rodžera i Rafe. Dva potpuno različita stila, različite trajektorije karijera, nešto u čemu su uživali navijači", izgovorio je Toni i onda dodatno pojasnio zbog čega smatra da Đokovića ne vole toliko kao Švajcarca i Španca.

"Rekao bih da je Novaka izdao sopstveni ego. Način na koji se ponaša na terenu u određenim momentima je nešto što ne bi trebalo da bude svojstveno čoveku koji je broj jedan na ATP listi", zaključio je Toni Nadal.

Sva trojica imaju po 20 grend slem titula, a u narednom periodu će biti jasnija situacija oko Australijan opena. Naime, Novak bi u Melburnu mogao da ih prestigne, ali je problem što vlasti traže od tenisera da se vakcinišu. Doduše, pojavile su se i pojedine informacije koje sugerišu da je Đoković vakcinisan...