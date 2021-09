Novak Đoković nije uspio da ispiše istoriju i osvoji kalendarski slem, ujedno i 21. "mejdžor" u karijeri čime bi pretekao Federera i Nadala. Jednostavno, Rus je odigrao savršen meč i zasluženo je osvojio prvi trofej iz kategorije najvećih.

