Njemački teniser Alekasnder Zverev plasirao se u polufinale US opena.

Izvor: Kurir/Profimedia

Njemac je lako u tri seta savladao Južnoiafrikanca Lojda Harisa sa 7:6, 6:3, 6:4 u setovima.

Olimpijski šampion iz Tokija je do pobjede protiv 46. tenisera svijeta stigao posle nešto više od dva sata igre i tako produžio svoj pobjednički niz na 16 mečeva.

Južnoafrikanac je parirao samo u prvom setu kada je imao i brejk prednosti, ali Njemac je brzo uzvratio i u taj-breku osvojio prvi set.

Nakon toga Zverev je dodao gas i rutinski savladao Harisa u naredna dva seta.

"Servirao je nevjerovatno u prvom setu, tako da nisam imao mnogo šansi. Nekako sam uspio da dobijem prvi set i to me je malo opustilo", rekao je prošlogodišnji finalista US Opena.

Zverev će se u polufinalu sastati sa boljim iz meča Novak Đoković - Mateo Beretini koji će snage odmjeriti noćas, oko tri sata posle ponoći.