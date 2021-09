Srpski teniser je glavni lik snimka koji je napravila Jelena Đoković, a koji je odmah postao hit.

Izvor: Instagram/screenshot/jelenadjokovicndf

Na terenu čisti protivnike, ali kad ode kući - mora da pere!

Pa šta ima veze što je najbolji teniser svijeta i što ovih dana u Njujorku juri rekorde koje možda niko nikada neće uspjeti da stigne? Novak Đoković nakon obavljenog posla na terenu mora da pronađe vrijeme i za kućne poslove.

Ovog puta to je bilo pranje sudova, za koje kaže da ima terapeutsko dejstvo.

Uz pranje sudova koje je dokumentovano video snimkom, obavljen je i jedan veoma zanimljiv razgovor.

''Šta radiš?'', upitala ga je Jelena na početku snimka, a najbolji teniser planete odmah je počeo da kuka!

''Radim, radim... Prekovremeno, treću smjenu, radim da zaradim nešto. Dobro, ovo je terapijski. Ovo je trening oporavka'', rekao je Novak, a zatim se iznenadio kada je vidio da ga supruga snima u obavljanju kućnih poslova.

Nije znao da će snimak kako pere sudove završiti na društvenim mrežama!

''Pitanje je šta ti radiš?'', rekao je Novak Jeleni.

''Ja snimam, kao svaka dobra žena'', bio je kratak odgovor.

''Dobro, ajde, za sve one koji gledaju, ona je radila do maloprije. Sad smo mi kao iscenirali da ja radim. Ja volim šerpe da perem. Ne volim ove mašine, automatske. Mislim, ok, ajde... Ovo je terapija za smirivanje, meditacija, ima tu nešto'', zaključio je prvi reket planete!