A first#Tokyo2020medal for Serbia in the R5 mixed 10m air rifle prone SH2!#ShootingParaSport#GoldDragan Ristic#SRB(255.5 pts PR)#SilverVasyl Kovalchuk#UKR(254.7 pts)#BronzeFrancek Tirsek#SLO(232.4 pts)@ShootingPara#Paralympics