Stefanos Cicipas i njegove pauze za toalet su tema dana na US Openu.

Izvor: YouTube/US Open Tennis Championships/Printscreen

Stefanos Cicipas i Endi Marej su nam već u prvom kolu US Opena priredili spektakl pošto su se borili skoro pet sati, međutim duel u kome je Grk pobijedio (3:2) više će se pamtiti po skandalu...

Naime, Cicipas je kao i na Sinsinatiju uzeo pauzu za toalet koja je predugo trajala, pa ga je bijesni Marej u jednom trenutku nazvao čak i prevarantom. Na konferenciji za medije je rekao da je izgubio svako poštovanje prema njemu, ali da doduše ne misli da se telefonom dogovarao sa trenerom kao što se to činilo prije nekoliko dana.

Štaviše, Marej se iznervirao samo zbog toga što je Cicipas predugo bio u toaletu, smatrajući da mu je taktika bila da odugovlači i tako ga iznervira - ujedno i da se "ohladi" pred najvažniji dio meča.

A, šta na sve ove optužbe kaže Cicipas?

Upitan je da li je varao u Sinsinatiju i dopisivao se sa ocem/trenerom kada je otišao u toalet...

"Nikad u karijeri nisam to uradio. Nije mi jasno kolika je mašta potrebna da vas natjera da to pomislite... Ne želim o tome ozbiljno da pričam jer je apsolutno presmiješno i pomisliti na tako nešto. To je to", nije želio više da govori na tu temu Stefanos Cicipas.

Šta god da je rekao, šteta je već učinjena, čini se da je izgubio naklonost publike zbog toga.