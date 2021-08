Dugogodišnji prijatelj i kolega Novaka Đokovića Endi Marej pred početak US opena govorio je o uspjehu prvog reketa svijeta.

Izvor: Profimedia

I dok neki ćute o uspjehu najboljeg tenisera svijeta, njegov prijatelj ne zaboravlja njegova dostignuća.

Britanski teniser Endi Marej pred početak US opena govorio je o Novaku Đokoviću i tome koliko je srpski as kompletan igrač.

"Kada smo imali 19-20 godina, nisam mislio da će uraditi sve ovo, iako sam ga poznavao iz vremena kada smo obojica imali 13-14 godina. Znao sam da je sjajan igrač, ali ovo što on sada radi je posebno, veoma posebno", rekao je Endi koji Novaka zna jako dugo,jer su se rodili iste godine pa su tako zajedno igrali i juniorske turnire.

Britanac je takođe naveo po čemu se Đoković razlikuje od dvojice najvećih rivala Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

"Njegovo kretanje i atleticizam je nešto što njega izdvaja od drugih igrača, kao nešto što se mogli vidjeti od njega kada je bio mlađi. Nevjerovatno je fleksibilan i umije da odbrani uglove terena veoma dobro, što je njegova najveća prednost u odnosu na preostalu dvojicu. Nije kao da Rodžer i Rafa ne brane to dobro, ali način na koji on to radi je totalno drugačiji. Način na koji "sklizne" u svoj bekhend, čak i na tvrdom terenu, on smanjuje teren na taj način", objasnio je nekadašnji broj jedan.

Marej je objasnio da je prvi reket svijeta iz godine u godinu postepeno sve više gradio sebe i tako postigao nešto što mnogi nisu očekivali da će uspjeti.

"Novak je oduvjek imao dosta kvaliteta na terenu. Ali opet, mislim da mnogi ljudi nisu nikada pomislili da će on osvojiti 20 grend slem turnira i da će raditi ono što sada radi. Ako pogledate njegovu igru kroz godine, stvari koje je unaprijedio, on je pretvorio sebe u kompletnog igrača. Igra sjajno na svim podlogama, ima servis koji mnogi bez razloga potcjenjuju i najbolji je riterner svih vremena", istakao je Britanac.

Novak prvo kolo US opena igra protiv danskog tenisera Holgera Runea, dok će Endi Marej imati neuporedivo teži zadatak pored jednog od favorita Stefanosa Cicipasa.