Bivša djevojka Saše Zvereva, Olga Šaripova do detalja je opisala na koji način je teniser maltretirao.

Izvor: Profimedia

Četvrti teniser svijeta igra jednu od uspješnijih sezona, ali i dalje ga prati priča koja ga prikazuje u mnogo mračnijem svjetlu.

Prije skoro deset mjeseci bivša djevojka Aleksandra Saše Zvereva otkrila je da je njemački teniser fizički nasrnuo na nju u toku njihove veze, kao i to da je psihički maltretirao.

Saga se sada nastavila, a Olga Šaripova iznijela je strašne detalje povodom kojih se Njemac još uvijek nije oglasio kako bi demantovao.

Šaripova je u razgovoru za "Slate" sa Benom Rotenbergom opisala scene iz hotela u kojem je boravila sa teniserom, pa je tako i otkrila da je u jednom trenutku ugrozila sebi život!

Tokom Mastersa u Šangaju prva neprijatna scena dogodila se kada je Šaripova dobila poklon od maćehe svog prijatelja koja je bila upućena u njenu vezu sa Sašom.

Ta gospođa poklonila je Olgi korpu voća, a Zverev je prema navodima pobjesnio kada je taj poklon našao na stolu za masažu.

"Poslao mi je fotografije voća i napisao: Zašto je ovo ovdje? Počeo je da se svađa sa mnom oko voća, koje sam u žurbi stavila na sto za masažu. Počeo je da govori: Zašto sam došao kući, a ti nisi tu? Moram da očistim ovo. Ti nisi ovdje, zašto si u salonu, zašto te čekam? Ne voliš me? Odgovorila sam u stilu: O čemu govoriš? Uvijek te čekam u sobi i ne svađam se kada si ti negdje drugo? Mogu li da imam malo prostora nekoliko sati da sredim svoje lice?", počela je Šaripova.

Ona se nakon toga uplašila nove svađe sa teniserom za koju kaže da nije imala snage pa je tako ubrizgala insulin, a Zverev je po dolasku u hotel zatekao u jedva svjesnom stanju.

"Rekao je: Ja sam čekao tebe. Sada ti treba da čekaš mene. Shvatila sam da nas čeka nova svađa kada se vrati, a to nisam htjela. Tražila sam pomoć, tražila sam razumijevanje, a nisam dobila ništa. Bila sam sama u sobi, razmišljala o svemu. Željela sam samo da pokupim stvari i da odem, ali nisam znala gdje, nisam znala šta bi trebalo da radim. U tom trenutku, zbog mog nervnog sistema, nisam mnogo razmišljala. Samo sam opet to uradila", aludirala je Šaripova na to da je ubrizgala insulin.

Kada se Zverev vratio u sobu, Šaripova kaže, ona je jedva bila pri svijesti.

"Shvatio je da se nešto dogodilo. Bila sam previše mirna. Provjerio mi je šećer i bio je 30 (miligrama po decilitru, što može da ugrozi život)", dodale je ona.

To je samo dodatno iznerviralo tenisera.

"Pitao me je: Zašto si mi ovo uradila? Razumiješ li šta si mi sad uradila? Počeo je da viče da mene i da govori: Ako umreš u mojoj sobi, to će biti veliki problemi za mene. To je velika odgovornost za mene. Rekla si da ne želiš da živiš zbog mene – zašto si to rekla?", prisjetila se Šaripova.

Nakon toga Olga je otišla na tuširanje, a kada je završila Saša joj je poručio da se pakuje i ide. Djevojka je krenula da se oblači, ali tvrdi da je Zverev tada nasrnuo na nju.

"Počeo je da me udara, a ovoga puta sam shvatila da ne mogu da budem vreća za udaranje. Samo sam pokušavala da se zaštitim. Već sam bila gola. Žena sam, nisam mnogo jaka. A posle tuširanja, nisam imala ni vremena da odem po odjeću. Nisam se osjećala bezbjedno nijednog trenutka", rekla je Šaripova.

Izvor: Profimedia

Kako navodi uz udarce od tenisera je dobila i strašne uvrede.

"Počeo je da mi govori stvari poput: Nadam se da ćeš umrijeti, trebalo je juče da umreš, ali ne u mojoj sobi. Ako hoćeš da umreš, uzmi insulin i idi umri na ulici, jer ja ne želim probleme. Ne želim više da se bakćem sa tobom. Ja sam plakala i rekla mu: OK, ako želiš da umrem, daj mi insulin. Idem na ulicu i to je to. Ne mogu više da se borim s ovim. Šta hoćeš od mene? Udarićeš me? Već jesi’", otkrila je Olga Šaripova.

Prethodno su se oglasili i Sašini roditelji koji su otkrili da im se Olga uopšte nije dopala, a Šaripova je objelodanila i da je otac tenisera bio umiješan u cijelu sagu.

"Imaš do uveče da spakuješ stvari. Ukoliko ne odeš, tužiću te, jer imam fotografije kako udaraš mog sina". Bila sam gola na podu kupatila, cijelo tijelo mi je gorelo. Kada je otišao, bila sam toliko emotivno pala da sam samo počela da se smijem. Da plačem i da se smijem. Njegov otac je rekao:’Ti si đubre. Nisi nam potrebna", otkrila je Olga konvezaciju sa starijim Zverevom.

Prijateljica je za tekst otkrila da je Šaripova sa njom podijelila fotografije na kojoj se jasno vide modrice, a teniser je nakon svađa uvijek pokušavao da se pomiri sa Olgom, međutim ona više nije željela da se vraća.