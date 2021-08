Crnogorska karatistkinja Helena Backović osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u finskom Tampereu.

Izvor: KK Omladinac /Instagram

Kadetkinja podgoričkog Omladinca pobijedila je u finalnom meču kategorije do 47 kilograma Mađaricu Bojana Heker 2:0.

Ona je na putu do finala eliminisala Ninu Beganović iz Bosne i Hercegovine 2:1, Čehinju Lusi Hrdličkovu 1:0, Ruskinju Aigul Sadikovu 2:0 i u polufinalu sudijskim izjašnjavanjem Španjolku Idairu Mendez Lopez (0:0).

Backović, koja je početkom jula bila zlatna na Premijer ligi za mlade u Poreču, u Tampereu debitovala je na šampionatu Evrope.

Ostali crnogorski predstavnici prvog takmičarskog dana šampionata Evrope zaustavljeni su u prvom, odnosno drugom kolu.

Kataši Arijana Kočan i Lazar Sekulić u konkurenciji kadeta, juniori Riad Mandić i Mila Marković i mlađi senior Filip Bakić nastup su završili u prvom kolu.

U borbama Ognjen Bjelajac (do 52), Emre Saljiu (do 57), Jovana Damjanović (do 54) i Nađa Boričić (preko 54) upisali su po pobjedu, a nastup na šampionatu završili su već u narednoj rundi takmičenja.

Za sjutra predviđen je nastup juniora i juniorki u borbama.

Nastupiće Matija Bojić (do 55), Nemanja Mikulić (do 68), Lazar Jovović (do 76), Anđela Ivanović (do 53) i Jovana Stojanović (preko 59 kilograma).