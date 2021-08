Hrvatska neće osvojiti medalju u vaterpolu na Olimpijskim igrama.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Mark Humphrey

U borbi za zlatnu medalju u vaterpolu na Olimpijskim igrama u Tokiju ostali su još Španija, Srbija, Grčka i Mađarska!

Poslednja reprezentacija koja je eliminsana sa turnira je Hrvatska koja je danas odigrala slab meč protiv aktuelnog prvaka Evrope, što su iskoristili Mađari i slavili 12:8 (2:3, 5:2, 4:3, 1:0), iznenadivši tako "bukmejkere" koji su blagu prednost pred utakmicu davali "barakudama".

Hrvati su tako nakon srebra iz Rija i zlata iz Londona - ostali bez medalje u Tokiju. Zaustavljeni su u četvrtfinalu što je svakako manje nego što su očekivali pred početak turnira...

Dobro je počeo meč tim Ivice Tucka i poveo je 3:2, međutim posle toga kreće serija Mađara koji su na pauzu otišli sa "plus dva" i to su uspjeli da zadrže do kraja meča. Pokušavali su Hrvati, dali sve od sebe kako bi makar izjednačili rezultat, ali "osvježena" generacija Hrvatske nije imala dovoljno isksutva za ovakav meč.

Mađarima je pobjedu donio nestvarni Krištijan Mahrec sa čak sedam golova, iz osam šuteva, a po dva pogotka donjeli su još i Martin Vamoš i Deneš Varga.

Što se tiče Hrvata, prednjačio je Luka Bukić sa četiri pogotka, a dva je dodao Paulo Obradović.

Mađarska će u petak igrati sa Grčkom za finale, a Srbija sa Španijom.