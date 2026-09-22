Stevan Sadiku, mladi crnogorski džudista koji svojim radom, zalaganjem i rezultatima pokazuje da je pred njim uspješna sportska karijera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od ranih dana posvećen je džudou, a godine treninga i brojna takmičenja donijeli su mu vrijedno iskustvo.

Iza njegovih rezultata stoje svakodnevni treninzi, disciplina i velika želja za napretkom. Sadiku ne krije ambicije, a svaki novi nastup prilika mu je da pokaže koliko može i da napravi još jedan korak naprijed.

Crnogorski džudo u njemu ima mladog sportistu od kojeg se u budućnosti mogu očekivati još značajniji rezultati.



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