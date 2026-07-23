Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković mogao bi dodatno da pomeri granice na posljednjem grend slemu u sezoni.

Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković prošle godine nije odigrao nijedan turnir između Vimbldona i US Opena, pa će biti zanimljivo videti kakvu odluku će donijeti ove sezone. Svima je jasno da mu je u ovoj fazi karijere fokus na drugim stvarima i da želi da provede što više vremena sa porodicom, ali ne bi bilo čudo da nas još jednom iznenadi. U svakom slučaju, u Njujorku će Novak imati šansu da obori tri nestvarna rekorda.

Osim što će ponovo biti u prilici da se nadmeće za 25. grend slem titulu, ova dostignuća nisu ništa manja motivacija. Dva od tri drži legendarni Džimi Konors, koji je ujedno najtrofejniji teniser u istoriji bijelog sporta.

Tri velika rekorda

Ako Đoković ove godine osvoji US Open, postaće najstariji teniser koji je podigao taj trofej. Rekord trenutno drži Vilijam Larned, koji je osvojio titulu 1911. godine sa 38 godina i 11 meseci.

Takođe, vlasnik 24 grend slem titule trenutno ima odigranih 110 mečeva na US Openu, što ga svrstava na drugo mjesto vječne liste

Samo je Džimi Konors ispred njega, ali bi taj rekord mogao biti oboren na ovogodišnjem turniru. Đoković trenutno ima 110 odigranih mečeva, pa bi mu bilo potrebno da odigra šest mečeva na turniru 2026. godine kako bi postao apsolutni rekorder. To znači da bi Đoković morao da stigne do polufinala zu Njujorku kako bi bio vlasnik još jednog istorijskog dostignuća.

To nije sve. Đoković ima šansu da postane igrač sa naviše pobjeda na US Openu, trenutno ima 95, a Džimi Konors takođe prednjači po ovom rezultatu sa 98. Sve u svemu, dosta motivacije za srpskog asa, koji sve manje mari za podatke poput ovih...