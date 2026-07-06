Kanadski teniser Feliks Ože Alijasim htio je da se tuče sa Alehandrom Davidovičem Fokinom pred meč sa Novakom Đokovićem.
Naredni rival Novaka Đokovića na Vimbldonu je umalo napravio skandal prije meča. Bilo je blizu da dođe do fizičkog obračuna između Feliksa Ožea-Alijasima i Alehandra Davidoviča Fokine. Njih dvojica su imali neprijatan pozdrav i na mreži i po završetku meča, bilo je prepuno tenzije.
Zašto je do toga došlo? Kanađanin je vodio sa 2:1 u setovima i u četvrtom je pri rezultatu 5:4 servirao za meč. U gemu prije toga je propustio dvije meč lopte na servis rivala, pa je imao priliku sve da završi. Međutim, Fokina je napravio brejk i to na način koji nije baš fer i sportski.
Došao je Španac do dvije brejk lopte (15:40) i onda je legao na travu. Uhvatio se za zglob, bolne grimase na licu. Zahtjevao je da uđe fizioterapeut. To se i dogodilo, dobio je masažu, medicinski tajm-aut, sve što je bilo potrebno. Poslije pauze od nekoliko minuta je napravio brejk, izjednačio, pa je onda dobio taj-brejk i odveo meč u peti set.
Problem leži i u tome što je to dozvoljeno prema pravilniku, ali nije ni fer ni sportski da se traži ljekarska pomoć usred servis gema protivnika. Većina tenisera u takvim situacijama ili završi gem ili ga preda, pa onda traži pomoć. Pošto je predaja gema značila i poraz, Španac je uprkos svemu tome dobio ono što je želio. Razbjesnilo je to i Alijasima koji je peti set dobio sa 6:1, ukupno - 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1. Inače, sudija u stolici na tom meču bila je Srpkinja Marijana Veljović.
"Ovo pravilo je bruka i sramota"
Alijasim je poslije toga došao na konferenciju za medije i tamo je bio vidno bijesan zbog cijele situacije. I to dva dana pred meč sa Novakom Đokovićem.
"Šta se desilo na kraju? Neću da pričam o toj interakciji između nas dvojice. Ako hoće on da dođe ovdje i to da ispriča, neka kaže slobodno, ali zna moje mišljenje. Svi na turu znaju šta ja stvarno mislim. Pravila moraju da se promjene i to je činjenica. Dokle god su ovakva, igrači će to da koriste u svoju korist. Stvari su proste, ako vam nije dobro, povrijeđeni ste, gem je na servis protivnika, onda predaj svaki poen dok ne budeš u situaciji da pozoveš ljekara. Ako ti fizioterapeut pomogne, onda nastavi meč, ako ne pomogne, predaj meč", krenuo je Feliks u svoj monolog.
I nije se tu zaustavio...
"Da zaustaviš servis gem protivnika da bi mogao da zoveš fizioterapeuta? To je sramota od pravila. Ne vidim nijedan sport u kome je to dozvoljeno. To je bruka i sramota. Slobodno zapamtite moje riječi. Ne treba ni sa kim da pričam o tome. Prosto je, kada krene 2027. godina promijenite pravilo i tu je kraj svega. Nema rasprave", zaključio je Alijasim.