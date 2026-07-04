Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Portugalu na četvrtom mjestu, nakon poraza od Španije rezultatom 13:12

Izvor: MN Press

Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Portugalu na četvrtom mjestu, potvrdivši da pripada samom svjetskom vrhu, prenosi portal CDM.

Kako prenosi portal CDM, u utakmici za bronzanu medalju bolja je bila selekcija Španije, koja je slavila rezultatom 13:12.

Po četvrtinama je bilo 4:3, 2:4, 2:3 i 4:3 u korist španske reprezentacije.

Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Roganović sa pet pogodaka. Durutović je postigao tri gola, Vraneš dva, dok su se po jednom u strijelce upisali Savić i Franeta.

Iako su ostali bez medalje, mladi crnogorski vaterpolisti ostvarili su zapažen rezultat plasmanom među četiri najbolje reprezentacije svijeta, što predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta i potencijala crnogorskog vaterpola, prenosi portal CDM.