Mlade „ajkule“ izgubile u polufinalu Svjetskog prvenstva rezultatom 17:13, uprkos sjajnoj partiji Andreja Durutovića.

Izvor: MN Press

Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva, pošto je u polufinalu poražena od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 17:13.

Najefikasniji u redovima „ajkula“ bio je Andrej Durutović sa šest pogodaka, dok su Luka Todorović i Stefan Vraneš postigli po dva gola.

To je bio prvi poraz crnogorskih juniora na šampionatu, a priliku za osvajanje medalje imaće već sjutra, kada će od 19 časova igrati meč za treće mjesto protiv poraženog iz polufinalnog duela Hrvatske i Španije.