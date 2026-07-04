Serena Vilijams vratila se u singl konkurenciji, povukla se prije mela u dublu, pa objavila zašto neće moći da igra u nastavku Vimbldona.

Izvor: Instagram/serenawilliams

Legendarna američka teniserka Serena Vilijams, jedna od najboljih igračica svih vremena, morala je da se povuče sa Vimbldona, na kojem je zaigrala nakon nekoliko godina pauze. Poslije poraza u prvom kolu u pojedinačnoj konkurenciji, Serena je odustala i od takmičenja u dublu, gdje je trebalo da nastupi sa rođenom sestrom Venus, koja je i dalje prisutna na najvećim svjetskim turnirima.

Razlog za povlačenje jedne od najboljih teniserki svih vremena su bolovi koje je trpjela nakon povratka na teren. U objavi na društvenim mrežama Serena Vilijams obrazložila je svoju odluku da odustane od takmičenja u konkurenciji parova, a podijelila je i nekoliko fotografija na kojima se vide špricevi kojima je medicinski tim izvlačio tečnost nakupljenu u njenim koljenima.

Ta supstanca jarko žute boje stvarala je velike probleme Amerikanki. Zbog nakupljene tečnosti u koljenima Serena nije mogla normalno da se kreće, pa je odustajanje od takmičenja bilo jedino rješenje. Ostaje neizvjesno da li će, nakon ovakvih zdravstvenih problema, Serena Vilijams ponovo biti u prilici da zaigra na zvaničnom teniskom turniru.

„Slomljeno mi je srce zbog toga što moram da se povučem iz dubla. Moj povratak na teren bio je pravi poklon, a prilika da još jednom zaigram sa Venus značila mi je sve na svijetu. Uradila sam sve što sam mogla da budem spremna, ali, nažalost, moje koljeno nije bilo spremno za takmičenje“, napisala je Serena Vilijams u emotivnoj objavi na Instagramu.

Na snimku koji je podijelila sa pratiocima vidi se da otežano hoda, dok joj je noga nakon tretmana bandažirana. Serena Vilijams nada se da će u narednom periodu njeno koljeno biti u redu, što bi bile dobre vijesti za nastavak karijere, koju je ovih dana obnovila nakon četvorogodišnje pauze.

„Veoma sam zahvalna direktoru turnira Džejmiju Bakeru, kao i cijelom timu koji mi je pružio priliku da igram ovdje. Hvala navijačima na nevjerovatnoj podršci i što su ovaj povratak učinili veoma posebnim za mene. Sve što mogu da kažem jeste da nastavite da pratite ono što radim“, poručila je Vilijams.

Dodala je i da fotografija špriceva prikazuje tečnost koja joj je izvučena iz koljena nakon meča u pojedinačnoj konkurenciji.

„Au! Dobra vijest je da moje koljeno više ne bi trebalo toliko da otiče i da se u njemu ponovo nakuplja velika količina tečnosti. Loša vijest je da, koliko god sam se trudila, nijesam uspjela da se spremim za nastup u dublu“, istakla je.

Serena Vilijams svojevremeno je bila najbolja teniserka svijeta, a tokom karijere postavila je brojne rekorde. Osvojila je 23 grend slem titule u pojedinačnoj konkurenciji, 14 u dublu i još dvije u miks dublu. Takođe, ima četiri zlatne medalje sa Olimpijskih igara, kao i trofeje u Hopman kupu, FED kupu i pet titula na Završnom mastersu.