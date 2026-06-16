Sestre Vilijams Serena i Venus igraće zajedno na Vimbldonu u dublu pošto su dobile specijalnu pozivnicu organizatora

Izvor: COREY SIPKIN / AFP / Profimedia

Sestre Vilijams odbijaju da idu u penziju. Serena Vilijams26. septembra puni 45 godina, Venus će 17. juna da proslavi 46. rođendan i obje će igrati na Vimbldonu. Zajedno, u dublu, jer su dobile specijalnu pozivnicu organizatora.

Jasno je da će njihovo učešće da privuče ogromnu pažnju i fanova i brodkastera koji će da prenose događaj. Posebno ako uspiju zajedno da naprave dobar rezultat na turniru. Serena se posle četiri godine vratila iz penzije i igrala je na turniru u Kvinsu. Tamo je na startu takmičenja upisala pobjedu sa Viktorijom Mboko. Nažalost, Kanađanka se povrijedila u singlu, završila je na operaciji i morale su da se povuku. Zato je Serena odlučila da u Berlinu igra sa Karolinom Muhovom.

Što se specijalnih pozivnica tiče, za muški singl su pripale Grigoru Dimitrovu, Stenu Vavrinki, kao i četvorici Britanaca Džejkobu Firnliju, Arturu Feriju, Džeku Pinington Džounsu i Tobiju Samjuelu, ostale su još dvije da se dodijele. Kod dama pozivnicu je dobila Maja Hvalinjska koja je igrala finale Rolan Garosa, kao i još pet Britanki. U pitanju su Harijet Dart, Ališa Dadni, Hana Klugman, Mika Stojsavljević, Kejti Svon i Mimi Ksiju.

First big batch of Wimbledon wild cards released:



Venus and Serena get a wild card into women’s doubles together, but neither has a singles wild card so far (and there’s only one women’s spot left).



Chwalinska got one for women’s singles; six others to low-ranked Brits.pic.twitter.com/B54kukkFso — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)June 16, 2026

Interesantno je recimo i da su pozivnicu za muški dubl dobili Aleksander Bublik i Nik Kirjos, a da Australijanac nije dobio "vajld kard" za singl, kao ni Gael Monfis i Den Evans, ostale su još samo dvije pozivnice koje će se naknadno dodijeliti.