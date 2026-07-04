Britanac Greg Rusedski vjeruje da Đoković može da sruši Sinera u polufinalu, a onda i da podigne 25. grend slem trofej.

Izvor: corleve / Alamy / Profimedia

Novak Đoković nastavlja pohod ka osmoj tituli na Vimbldonu u nedjelju od 14.30, kada će u osmini finala igrati protiv Romana Safijulina.

Bivši britanski teniser Greg Rusedski smatra da srpski as iz meča u meč podiže formu i vjeruje da će se u polufinalu sastati sa Janikom Sinerom.

„Đoković igra sve bolje sa svakom rundom. Protiv Rinderkneša je pronašao način da završi meč u četiri seta, a sada ga čeka Safijulin. Bio bih iznenađen da ne gledamo polufinale između Sinera i Đokovića“, rekao je Rusedski u svom podkastu.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

On smatra da Đoković ima realnu priliku da osvoji 25. grend slem titulu, ističući da bi više temperature naredne sedmice mogle više odgovarati srpskom teniseru nego Sineru.

Govoreći o Italijanu, Rusedski je ocijenio da je pritisak na njega dodatno porastao zbog velikih očekivanja i činjenice da na turniru nema Karlosa Alkarasa.

„Veliki šampioni pobjeđuju i kada ne igraju svoj najbolji tenis. To važi za Novaka, Sinera, Federera i sve najveće igrače“, zaključio je Rusedski.