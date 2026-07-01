Stefanos Cicipas oglasio se na društvenim mrežama i još jednom svima rekao da je Novak Đoković najveći svih vremena
Novak Đoković i Stefanos Cicipas odigraće meč drugog kola na Vimbldonu. Taj duel biće na Centralnom terenu i neće početi prije 19 časova po našem vremenu. Uoči meča se oglasio najbolji grčki teniser i objavio fotku sa posebnom posvetom. Još jednom je javno svima rekao ko je najveći ikada.
"Radujem se šansi da igram protiv najvećeg svih vremena na najvećem događaju još jednom. Idemo", napisao je Cicipas na društvenim mrežama.
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Biće ovo 15. okršaj Novaka i Stefanosa, srpski as je slavio 12 puta. Zanimljivo je i da će im ovo biti prvi meč na travi. Jedina dva puta je Grk slavio na tvrdoj podlozi u Kanadi i Šangaju 2018. i 2019. godine.
Reveling in the opportunity to face the greatest of all time on the biggest stage once again later today.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos)July 1, 2026
Pamepic.twitter.com/uabggeYZkt