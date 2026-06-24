Zbog ekstremnih vrućina, Vimbldon uvodi novo pravilo o pauzama tokom mečeva, što će olakšati igračima.

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Zbog ogromnih vrućina u Engleskoj otkazan je početak kvalifikacija za Vimbldon, a turnir je uveo novo pravilo koje će bar malo olakšati teniserima i teniserkama u svim singl kategorijama.

Poslije višegodišnjih apela, prije svega Novaka Đokovića, Vimbldon je odlučio da uvede pravilo o pauzama na mečevima kada temperature budu nepodnošljive, nešto slično kao što smo imali na Australijan openu. Doduše, već tri godine Vimbldon pazi na "ekstremne temperature", ali sada uz malo drugačija pravila.

Kada se meč prekida?

Kada se dostigne takozvani "indeks toplotnog opterećenja" ili temperatura pređe 30,1°C, igrači imaju pravo na pauzu od 10 minuta, dok je u tenisu u kolicima pauza 15 minuta. Pauza se uzima između drugog i trećeg seta u mečevima na dva dobijena seta, odnosno između trećeg i četvrtog seta u mečevima na tri dobijena seta.

Dovoljno je da jedan igrač zatraži pauzu da bi se ona odobrila, odnosno nije potrebno da se igrači slože.

Takođe, važno je istaći da se "toplotni indeks" određuje na osnovu temperature vazduha, vlažnosti i temperature podloge, a mjeri se 30 minuta prije početka, u 14.00 i u 17.00 časova.

Ako se vremenski uslovi kasnije poboljšaju, mečevi se nastavljaju po pravilima koja su već aktivirana. Pravilo se ne primjenjuje kada se igra pod zatvorenim krovom, niti se uvodi naknadno za noćne prekide ako je meču kod žena već odigran najmanje jedan set, odnosno dva seta kod muškaraca.

Podsjetimo, Novak Đoković je već stigao na Vimbldon gdje je trenirao sa Arinom Sabalenkom, a uskoro će saznati i protivnike na turniru na kome je sedmi nosilac.