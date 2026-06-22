Na Vimbldonu, Novak Đoković će biti sedmi nosilac, a situacija na ATP listi dodatno komplikuje njegov put.

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Srpski teniser Novak Đoković izgubio je dosta bodova od januara i finala Australijan opena, tako da je ovu nedjelju počeo na osmom mjestu ATP liste. Najbolji svih vremena ima samo 3.760 bodova i ispred njega je sada i Tejlor Fric koji je napredovao za dvije pozicije, i ima 145 bodova više.

Ispred su još Aleks De Minor, Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Saša Zverev, Karlos Alkaraz i Janik Siner, što komplikuje situaciju pred Vimbldon.

Šta čeka Đokovića na Vimbldonu?

Novak Đoković će biti sedmi nosilac na Vimbldonu, već sada je jasno. Đokoviću je "pomoglo" što nema Karlosa Alkaraza koji će zbog povrede propustiti turnir, tako da će na žrijebu 26. juna sa sedmog mjesta čekati protivnike.

Novak Đoković ima sedam titula na Vimbldonu, jednu manje od Federera. Posljednju je osvojio 2022.

U teoriji, to znači da ne može ni sa jednim od nosilaca da igra u prve tri runde, ali je problem što već od četvrtfinala može protiv Janika Sinera - aktuelnog osvajača Australijan opena, kao i finalistu Vimbldona iz prošle sezone. Upravo je Siner i najveći favorit na predstojećem turniru, posebno ako riješi problem koji je imao na Rolan Garosu.

Evo kako izgleda lista nosilaca na Vimbldonu, koja je naravno podložna promjenama u slučaju da neko od igrača odustane zbog povrede: