Đorđe Đoković je ponovo pričao o odnosu koji stranci imaju prema Novaku i istakao da se porodica Đoković neće povući pred napadima!

Mlađi brat Novaka Đokovića Đorđe nekada je smatran čak i za većeg talenta, ali su ga povrede spriječile da napravi bolju tenisku karijeru. U mlađim kategorijama je dominirao, ali na kraju telo nije izdržalo pritisak vrhunskog sporta.

U emisiji "Preživjeli" na TV "K1" on je pričao o odnosu sa bratom Novakom, o detaljima sa samog kraja svoje karijere, ali i o odnosu javnosti prema Novaku. Zluradi komentari koji dolaze sa Zapada mu ne smetaju, jer su kako kaže, Đokovići inatlije!

"Mi Đokovići smo smo inatlije. Čak i kada imamo momente kao što je Novak imao bezbroj puta u karijeri, gdje su svi protiv njega. To nama iz nekog razloga daje snagu. Ja sam dosta emotivan i sve držim u sebi dok ne eksplodiram. Nije lako, emotivno je i zaista smatram da je velika nepravda, što se prema nama odnose, tako kako se odnose. Veliku nepravdu je doživio u Australiji, gdje mi kao porodica jednostavno nismo dali na Novaka. Cilj cijele te situacije je bio da pošaljemo jaku riječ širom svijeta i da Novak ništa loše nije uradio, već da iza svega stoji neka druga pozadina. Uvijek, kakva god da je situacija, mi gledamo da se probijemo kroz tu situaciju, ali nikada nećemo da se povučemo, već idemo do pobjede. Ako nas poraze, čestitaćemo, ali to je jedan težak i dugačak put za tu stranu", rekao je Đorđe Đoković.

Otkrio je da ga je brat jednom prilikom pitao za savjet u vezi tenisa, a to mu se uopšte nije svidjelo! Iskreno je rekao da ga je pitanje čak i postidjelo.

"Imamo odnos da pričamo o svemu i apsolutno savjetujemo jedni druge, svako u svojoj sferi. Jednom prilikom 2020. godine, bio sam u Australiji kod Novaka, gdje me je on dan nakon meča za vrijeme doručka, pitao nešto vezano za tenis. Rekao sam mu, da je mene toliko sramota da ja njemu bilo šta pričam za tenis. Mislim da ono što sam ja trenirao i igrao je neki potpuno drugi sport u odnosu na ono što on danas igra, način na koji se on odnosi prema treningu, pripremi, opravku, meču. Koliko god da sam ja bio veliki profesionalac, ono što Novak radi, treba da se izmisli neka nova riječ za to. Savjetujemo se, ali ipak, što se tiče tenisa, niti ću ja ikada više nešto da mu kažem, niti on treba da me pita bilo šta", poručio je Đorđe Đoković.

