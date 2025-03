Novak Đoković je želio da u Majamiju priča o Jakubu Menšiku trenutno najbolje rangiranom mladom igraču o kome gotovo da niko ne priča. Možda baš zato jer je iz male zemlje.

Novak Đoković uvijek otvoreno priča o mladim i talentovanim teniserima, spreman je bez uvijanja da kaže ko mu se sviđa i od koga očekuje lijepu budućnost, sve suprotno od onoga što su njemu radili rivali na početku karijere, prije svih Rodžer Federer.

Tako je uvijek veličao i igrače nove generacije, hvalio je Janika Sinera i prije svega Karlosa Alkaraza, dok je takođe u posljednje vrijeme isticao i koji su to još mlađi igrači od njih od kojih očekuje velike stvari u narednim godinama. Mnogima je privuklo pažnju kada je Đoković prošle godine najavio uspon brazilske senzacije Žoaa Fonseke, međutim tu su još dvojica igrača koje je isticao, međutim nisu dobili toliku medijsku pažnju.

Jedan je Amerikanac Lerner Tijen (19) koji je stigao do osmine finala Australijan opena ove godine, a drugi je Jakub Menšik (19) - najbolje rangirani teniser svog godišta koga kao da svi zanemaruju. Čak ni sada kada u četvrtfinalu Majamija čeka da li će igrati sa Zverevim ili Filsom, njega kao da svi redom ignorišu.

Šta je Đoković rekao za Menšika?

Kada su ga mediji u Majamiju opet pitali da priča o Fonseki, što je radio već više puta, Đoković je jasno pokazao i da mu se takav narativ ne dopada i da i neki drugi zaslužuju koju lijepu riječ.

"Žoao Fonseka je veoma uzbudljiv igrač za gledanje, ali nije jedini. Tu je i Jakub Menšik. Možda su ljudi, jer toliko pričaju o Fonseki, zaboravili na Menšika. Takođe, tu je i Lerner Tijen. Svi ti igrači su veoma mladi i imaju otprilike sličan renking kao i Fonseka... Ma, oni su jednako dobri kao on", dodao je Đoković koji je inače igrao sa mladim Čehom prošle godine u Šangaju i takođe ga hvalio poslije tog meča (6:7, 6:1, 6:4).

Kao da je Đoković osjetio da i Menšik ne dobija tretman kakav zaslužuje, možda baš zato što dolazi iz Češke, koja nije baš sportska sila. Osjetio je tu vrstu nepravde jer se sa sličnim stvarima nosio kada se "pojavio mali od Srbije", tako da nije sigurno slučajno odlučio da priča o njemu.

Ko je Jakub Menšik?

Jakub Menšik rođen je 2005. godine u malom češkom gradiću Protsjejovu i za razliku od mnogih "bogatih klinaca" kojima sudbina "dodijeli" da igraju tenis, imao je zapravo potpuno drugačiji put. U blizini njegove škole imao je teniske terene na kojima je trenirao, a potom je vidio znak na kome piše: "Tražimo novu Petru Kvitovu i Tomaša Berdiha". Zvao je roditelje i zamolio ih da ga odvedu na trening, a sve ostalo je istorija - posebno kada ga je preuzeo trener Ivo Miler.

Ne samo da je Miler pomogao Menšiku da dođe do današnjih visina, nego je preuzeo i očinsku figuru. Jakubov otac je umro kada je imao samo sedam godina, nakon borbe sa rakom, ali tek to ga je poguralo da nastavi dalje.

Nakon što je prošle godine stigao do treće runde US Opena, uradio je isto i ove godine u Australiji nakon odličnih kvalifikacija, a napredovao je potom do 45. mjesta na ATP listi. Od naredne nejdelje trebalo bi da bude 46, s tim da i to može da se promijeni ako prođe u polufinale, što nije nemoguće ako nastavi ovako da igra i servira - sa svojih 193 cm.

Kakva je veza Đokovića i Menšika?

No wonder the establishment hates Jakub Mensik Bro swapped Rog with Djokovicpic.twitter.com/Pns9ncp1RB — NickAlly (@nick_ally1986)March 25, 2025



"Moja teniska inspiracija je Novak Đoković. Da nije njega, ne bih bio danas ovdje", rekao je Menšik u jednom ranijem intervjuu u kome je istakao da želi da osvoji sva četiri grend slema jednom u karijeri: "Moj san je takođe da igram protiv Novaka Đokovića na Australijan openu. Zbog njega sam počeo da igram tenis. On je moj idol".

Tako je u "slijepom rangiranju" najboljih tenisera svih vremena čak odlučio da traži od producenata da ponište njegovu odluku pošto je ispalo da ga je stavio na četvrto mjesto. Tražio je da ga zamijene s Federerom, da bude prvi.

U Majamiju su na suprotnim stranama žrijeba, ko zna - možda ih vidimo i u finalu.