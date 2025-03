Novak Đoković oduševio fotografa u Majamiju. Iako je fotograf tražio njegov autogram, Đoković je po dobijanju poklona tražio autogram - od fotografa.

Izvor: Printscreen/X/Tennis channel

Novak Đoković dobro je poznat po svojim "malim" gestovima kojima nekako sve ostavi bez teksta, pa tako ni njegov dolazak u Sjedinjene Američke Države nije prošao bez dirljivog poteza. Nakon što je pobijedio Rinkija Hidžikatu na startu mastersa u Majamiju, Đoković je davao intervju za "Tennis Channel" kada je vidio da mu je sa leđa prišao fotograf Met Ficdžerald koji je u ruci nosio ulaznice za njegov meč iz Pariza.

Tražio je od Đokovića da se potpiše, što je naravno odmah učinio, a potom je fotograf obavijestio Đokovića da ima za njega jedan poklon. Bile su to njegove fotografije sa finala Olimpijskih igara u Parizu, za koji je rekao da je to najbolji meč koji je gledao uživo, što je posebno oduševilo Noleta.



Kada je vidio koliko mu znače ove fotografije, Đoković je rekao Metu Ficdžeraldu da izabere omiljenu i da mu se potpiše, što mu nije bilo naročito teško. Fotograf je izabrao onu na kojoj Nole grli kćerku Taru i plače u njenom zagrljaju nakon što je osvojio toliko željenu zlatnu medalju. Iznenadio je fotografa koji vjerovatno nije ni sanjao da će dati autogram Đokoviću, ali to je samo još jedan pokazatelj koliko je Novak drugačiji od ostalih.

"Preplavljen sam nekom toplinom koja me pogodila, i ne, ne mislim na vrućinu u Majamiju. Bio sam izuzetno uzbuđen zbog prilike da dobijem potpis na svojoj ulaznici za Olimpijske igre u Parizu 2024 - moje ime je odštampano na njoj - ali nevjerovatno pažljivi kolega omogućio je neočekivanu interakciju nakon njegovog intervjua. Novak Đoković nije mogao biti ljubazniji ili iskreniji u tome da naš trenutak razmijene učini posebnim. Hvala ti, Novače", napisao je Met Ficdžerald na svom Instagramu nakon što mu je Nole popravio dan.

Heartful message from Matt Fitzgerald on IGpic.twitter.com/NDouIAJM9n — Ⓜ️️N (@mostennis)March 22, 2025

"Gotovo dvije decenije radim u sportu, srećno u pozadini, i nikada me ne prestaje oduševljavati koliko je ova zajednica zaista posebna. Ako me je jučerašnji dan ičemu naučio, to je da ne morate daleko da tražite dobrotu. Ona je svuda oko vas. Istinski sam zahvalan jer znam da se moj najveći navijač osmjehuje odozgo, videći kako moja strast sija jače nego ikada. Idemo!".

Podsjetimo, Novak Đoković je tokom turneje u SAD oduševio i jednog konobara na privatnoj žurki Eve Longorije, dok je takođe i u Australiji pokazao veliko srce kada je naletio na pilota, poznanika iz detinjstva.