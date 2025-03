Novak Đoković je mjesec i po dana jeo hranu koja često u mnogima izaziva dilemu.

Cio svijet zna da Novak Đoković strogo vodi računa o ishrani. Riječ struke, iskustva ljudi koji su testirali režim najboljeg svih vremena i komentari sportista, tema su brojnih članaka u medijima. I taman kada smo mislili da smo blizu svih detalja o hrani koju jede Đoković, ono što gotovo niko nije znao, otkrio je ruski teniser Karen Hačanov.

"Jednom mi je pričao da je mjesec i po dana jeo samo sirovu hranu. Pitao sam ga kako je bilo, a on mi je odgovorio da posle nije izgubio nijedan set. U roku od dva mjeseca je osvojio sve turnire. Kaže da se osjećao nevjerovatno svježim, ali takve ishrane je nemoguće pridržavati se dugo. On može tako, nama ostalima to ne bi odgovaralo. Moraš to da želiš. Mislim da su i njegova djeca vegetarijanci, kao i on i njegova žena. Ali nam je u povjerenju rekao da ih deda i baka hrane", rekao je Karen Hačanov.

Kako sirova hrana utiče na zdravlje?

Prije svega, ljubitelji sirove hrane imaju dobro varenje. Tajna je jednostavna: sirova, neprerađena hrana sadrži dijetalna vlakna koja pomažu u ublažavanju hemoroida i zatvora. Orašasti plodovi, kao i urme, veoma su kalorični: možete da ih jedete vrlo malo, a da i dalje dobijete dugotrajno povećanje energije. Pored toga, sadrže veliku dozu proteina.

Prilikom jedenja sirove hrane, potrošnja soli je značajno smanjena, što znači da neće doći do stagnacije vode u organizmu, a rizik od hipertenzije biće manji. Sirova hrana zadržava sve antioksidante i druge korisne supstance koje će sigurno nestati kada se kuvaju.

Vjeruje se da su osobe sa dugom istorijom jedenja sirove hrane, manje podložne riziku od nastanka raka, ali ne postoje medicinski dokazi koji bi to potvrdili. Kada jedete sirovu hranu, verovatnoća dobijanja oralne bolesti je manja nego kada jedete termički obrađenu hranu. Prema nekim zapažanjima, nakon 3-4 mjeseca ishrane sirovom hranom, oni koji pate od lošeg zadaha, oslobodili su se ove nevolje. Sirova hrana normalizuje metabolizam vode, pa će biti korisna za bolesti bubrega. Vrijedi napomenuti i normalizaciju težine: ljudi koji vode način života sirove hrane, mnogo brže gube omraženi višak kilograma.

Studije, sprovedene da bi se utvrdila veza između konzumiranja sirovog voća i povrća i incidence srčanih oboljenja, pokazala su da je ishrana sirovom hranom korisna za tijelo. Povećana potrošnja ovih namirnica značajno je smanjila rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti kod učesnika. Pored toga, njihov nivo lošeg holesterola se smanjio, dok je njihov nivo dobrog holesterola, naprotiv, povećan.

Ako već razmišljate o prelasku na ishranu sirovom hranom, pogledajte preporuke koje smo pripremili, posebno za početnike u ovom sistemu ishrane: