Preko noći su promijenjena pravila na ovogodišnjem US openu, a Endi Rodik je odmah spekulisao da bi zbog toga Rodžer Federer mogao da se vrati iz penzije.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Neočekivana promjena pravila na US openu izazvala je veliku diskusiju među teniskim navijačima. Mnogima se ne dopada što je odlučeno da se takmičenje mješovitih parova održi u nedjelji prije samog US opena, u svega 48 sati, što i te kako narušava dosadašnju tradiciju dugu ko zna koliko decenija, dok s druge strane ima i onih koji vjeruju da će to donijeti makar kakvu-takvu gledanost ove discipline.

Interesantno je da će na turniru učestvovati 16 parova, osam na osnovu ranga, a osam bi dobilo specijalnu pozivnicu da igra na "Armstrongu" i "Ešu", a već su počele spekulacije i da bi to moglo da znači da ćemo vidjeti neka velika teniska imena. I to ne samo aktuelnih tenisera...

Slavni američki teniser Endi Rodik, koji je uvijek rado viđen na US openu, pamtimo i da je Novaku Đokoviću predao trofej 2023. godine, iznio je interesantnu spekulaciju da bi promjena pravila mogla da "natjera" i Rodžera Federera da se vrati na teren?

U razgovoru u podkastu "Server", i to sa direktorom turnira Stejsijem Alasteru, Endi Rodik je - slučajno ili ne - plasirao informaciju koja je odmah mnogima navijačima zaparala uši: "Reći ću vam nešto, želio bih to da kažem svima... Ima tu igrača koji su od skoro u penziji. Šta znam, mogli bismo možda da vidimo Rodžera Federera i Serenu Vilijams?", kazao je poluozbiljno Amerikanac, dovoljno da Federerovi navijači polude.

"Ne znam šta Rafael Nadal trenutno radi. Samo pričam, entuzijasta sam... To samo ja želim da vidim, ne znam da li imaju želju", rekao je Endi Rodik.

Da li baš slučajno u prisustvu direktora US Opena, možemo samo da nagađamo...

Kako su Federer i Nadal prolazili u dublu?

Rodžer Federer inače u dublu nije podizao grend slem titule. Pak, ima zlatnu olimpijsku medalju u muškom dublu sa Stenom Vavrinkom iz 2008. godine, dok je tri puta trijumfovao i u Hopman kupu - dva puta sa Belindom Benčić, a jednom sa Martinom Hingis.

Za sada nije pokazivao pretenzije da se vrati na teren nakon što se povukao 2022. godine, dok je Nadal - koji je od novembra zvanično u penziji - nedavno rekao da od tada nije uzeo reket u ruke.

"Još uvijek nisam uzeo reket, treba da prođe malo vremena. Kada sam prestao da igram, moje stopalo je bilo povrijeđeno mjesec dana, bilo je veoma loše. Malo sam izgubio ritam, inače bih nastavio da igram. Ali sigurno ću se ponovo vratiti tenisu, to je pitanje vremena. Kao i u svemu, kada završite jednu etapu, treba vam trenutak da se opustite i to je ono što sada radim", rekao je Nadal koji je u dublu na grend slemovima najdalje stigao do polufinala 2004. godine, u tandemu sa Robredom.